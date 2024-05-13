Люди, которые полгода прожили под "русским миром" в 2022-м, вздрагивают от мысли о возвращении россиян.

Из Волчанска эвакуировались большинство жителей. Корреспондент британского издания The Telegraph собственными глазами видел и рассказал, как местные жители бегут от российских "освободителей".

"После двух лет на передовой украинской войны жители приграничного с Россией города Волчанск хорошо понимают, что считать миром и тишиной. Трансграничные столкновения стали частью жизни здесь с начала вторжения. Однако с пятницы то, о чем обычно говорят как о фоновом шуме, превратилось в оглушительный гром, когда российские войска начали возобновленное наземное наступление на северо-восток Украины", - пишет журналист в своей публикации.

До полномасштабного российского вторжения в Волчанске проживало около 17 тысяч человек. После того как город был оккупирован в первый день войны и освобожден в сентябре 2022 года, а затем еще полтора года подвергался периодическим обстрелам, в нем оставалось лишь около 3 тысяч жителей. Почти все они были вынуждены покинуть свои дома за последние дни.

Многие выехали самостоятельно на собственных авто, остальных организованно вывезли автобусами волонтеры и полиция.

"Ситуация просто ужасная, планирующие бомбы падают везде очень близко, и куча российских беспилотников здесь летает. Здесь всегда было довольно безумно, но ничего такого сумасшедшего, как сейчас - раньше россияне по крайней мере давали нам немного отдохнуть между обстрелами", - рассказала 51-летняя Елена, которая решилась на эвакуацию, когда российский снаряд разрушил соседский дом и сорвал крышу с ее собственного дома.

Чтобы вывезти гражданских, эвакуационным командам приходится очень рисковать и прибегать к своеобразным "прорывам".

"Российские беспилотники могут летать со скоростью около 80 км в час, поэтому старайтесь держать по крайней мере 100 км в час или больше, когда мы будем въезжать", - сказал полицейский репортерской группе The Telegraph, когда они отправились в Волчанск.

Сама эвакуация происходит под постоянный грохот артиллерии. Время от времени всем участникам процесса приходится припадать к земле. Эвакуированных везут в Харьков - у кого-то там родственники, остальных разместят во временных приютах.

"Это было безумие, просто непрерывный обстрел в течение трех дней. Это было просто невыносимым для детей - много разрушенных домов, и все леса горят. Сейчас мы едем в Харьков, где, надеюсь, социальные работники найдут нам где остановиться. Не дай Бог, чтобы россияне не начали наступать и на Харьков, потому что нам нужен мир", - сказала 45-летняя Оксана Величко, обнимая свою заплаканную дочь Кристину 10-ти лет.

Российское наступление на Харьков: последние новости

Как писал УНИАН, по подсчетам немецкого военного аналитика Юлиана Рёпке, за три дня Россия захватила не менее 10 поселков вдоль границы на Харьковщине. Наступление ведется на двух отдельных участках - возле Волчанска и непосредственно к северу от Харькова.

Также мы писали, что командующего группы войск "Харьков" срочно сменили на фоне российского наступления. Генерал Юрий Галушкин командовал этой группировкой только с апреля.

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