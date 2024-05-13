По мнению президента Литвы, это рассчитано на внутреннюю российскую аудиторию.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что кадровые перестановки в Кремле напрямую связаны с желанием правителя РФ Владимира Путина продолжать войну против Украины.

"Я настолько не верю в этот режим, что не верю и в их мотивацию, их решения. Все это делается для внутреннего рынка, все это делается для продолжения этой войны и не будем питать иллюзий, что Путин готов к каким-то мирным переговорам", - сказал Науседа, которого цитирует Delfi.

По его словам, единственным способом завершить российско-украинскую войну является эффективное и быстрое оказание помощи Украине со стороны союзников. По мнению президента Литвы, замена Сергея Шойгу на Андрея Белоусова на посту министра обороны рассчитана на внутреннюю российскую аудиторию.

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Отставка Шойгу

Аналитики ISW объяснили в отчете, что Путин меняет кадры в Минобороны РФ, чтобы усилить подготовку к затяжной войне с Украиной и, возможно, подготовиться к будущей конфронтации с НАТО.

Сейчас Кремль делает значительные шаги в направлении мобилизации экономики и оборонно-промышленной базы РФ.

Как пишет The Times, цель Путина - повысить эффективность производства вооружений и оптимально удовлетворить военные потребности.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Андрей Белоусов, которого назначили вместо Шойгу, является очередной марионеткой Владимира Путина.

По мнению Financial Times, Белоусов усилит экономическую строгость расходов на оборону России.

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