После покорения всей Украины Путин, вероятно, сосредоточится на странах Балтии.

В прошлом месяце НАТО отпраздновал свою 75-ю годовщину, но некоторые опасаются, что это может быть последний юбилей альянса, в котором США играют ведущую роль. Бывший президент США Дональд Трамп считает альянс устаревшим. Второе президентство Трампа может иметь ужасные последствия для европейской безопасности, пишет Foreign Affairs.

Бывшие американские чиновники, которые тесно сотрудничали с Трампом по НАТО во время его пребывания в должности, убеждены, что он выйдет из альянса, если его снова изберут. Конгресс США также обеспокоен. Недавно он принял закон, который запрещает президенту выходить из НАТО без собственного одобрения – либо двумя третями в Сенате, либо актом обеих палат. Но Трамп может обойти этот запрет, отзывая американские войска и командиров из Европы и блокируя важные решения в Североатлантическом совете (высшем совещательном органе НАТО). Это может резко ослабить альянс.

Покинутая Европа

По словам журналистов, если Трамп будет переизбран и продолжит реализацию своих антинатовских инстинктов, первой жертвой станет Украина. Трамп выступает против дополнительной военной помощи Киеву и продолжает подхалимничать перед российским президентом Владимиром Путиным. К тому же, если США ослабят или прекратят свои оборонные обязательства перед Европой, европейские страны будут чувствовать себя более уязвимыми и, возможно, станут посылать все меньше военной помощи Украине.

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"Если оборона Украины полностью разрушится, около 38 миллионов человек ждут жестокие репрессии и насильственная русификация. На этом катастрофические последствия только начнутся. Сдутому НАТО будет трудно создать эффективные обычные силы сдерживания против дальнейшей российской агрессии. Россия сейчас находится в состоянии войны, тратя 6% своего ВВП на оборону... После покорения всей Украины Путин, вероятно, сосредоточится на странах Балтии – членах НАТО, на которые распространяется зонтик безопасности альянса", – говорится в статье.

Отмечается, если обычные средства сдерживания НАТО будут ослаблены из-за прекращения поддержки со стороны США, у России появится соблазн действовать более нагло. Европа остается сильно зависимой от США в нескольких важных сферах. Самостоятельно ей не хватает многих ключевых инструментов, необходимых для успешной обороны, в том числе возможностей воздушных перевозок, дозаправки в воздухе, высотной противовоздушной обороны, космических средств и оперативной разведки.

Также без США эрозия ядерного сдерживания серьезно усложнит проблему сдерживания Европы с помощью обычных вооружений. Ядерное оружие подкрепляет обязательства Соединенных Штатов защищать своих союзников, а их ядерные силы и средства составляют основу способности НАТО к сдерживанию. Если Трамп закроет американский ядерный зонтик, Европе придется полагаться на менее чем 600 британских и французских стратегических ядерных боеголовок против более 5000 единиц у РФ. При этом Европа не имеет тактического ядерного оружия.

"В то же время без лидерства США в НАТО было бы трудно поддерживать сплоченность и единство среди членов Альянса... НАТО без Соединенных Штатов может хромать, но более вероятно, что альянс вообще развалится", – указывают авторы.

Последствия

Последствия не ограничатся Европой. Сейчас оборонные связи США и их союзников в Азии, таких как Австралия, Япония и Южная Корея, становятся все крепче перед лицом китайских провокаций. Но недостаток доверия к обязательствам США вполне может привести к тому, что некоторые из этих стран начнут разрабатывать ядерное оружие, чтобы нивелировать ядерные преимущества Китая и Северной Кореи. Уменьшение глобального лидерства США также будет иметь глубоко негативные последствия на Ближнем Востоке.

Экономика Соединенных Штатов также может пострадать. Если сбой в системе сдерживания приведет к общей войне с Россией или Китаем, экономические потери будут ошеломляющими.

Перспективы войны с РФ

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане заявил, что сейчас Россия "не имеет ни намерения, ни возможности" напасть ни на одну из стран Альянса". Он утверждает, что против НАТО "развязана тотальная гибридная война".

Бывший верховный главнокомандующий НАТО, адмирал Военно-морских сил США в отставке Джеймс Ставридис предупредил, что российское военное командование будет противостоять любым учениям Альянса в Балтийском море.

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