В результате атаки киберспециалистов заблокирована работа интернет-сетей, которые являются поставщиками услуг для местных государственных и военных учреждений.

В результате операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины с 12 мая продолжается кибератака на интернет-провайдеров и поставщиков услуг по коммуникации в Белгородской области РФ. Об этом УНИАН сообщили источники в спецслужбе.

По результатам атаки заблокирована работа интернет-сетей, которые являются поставщиками услуг для местных государственных и военных учреждений.

Так, по состоянию на 13 мая выведен из строя основной интернет-провайдер "Лучше.Нет"; веб-сайты местной власти и правительства Белгорода, Регионального портала государственных и муниципальных услуг, Газпром Межрегионгаз Белгород, Министерства финансов и бюджетной политики.

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"Местные пользователи соцсетей жалуются на отсутствие доступа к сети интернет, неработающий мобильный интернет, и отсутствие связи со службами поддержки атакованных провайдеров. В то же время провайдеры сообщают об "аварийной ситуации" и отмечают, что вынуждены прекратить доступ к иностранным веб-ресурсам", - отметил собеседник агентства.

Источники в ГУР МО отмечают, что DDoS-атака на вражеские сервисы продолжается.

Кибератаки ГУР

Как сообщал УНИАН, ранее ГУР и активисты группы "BO Team" осуществили ряд кибератак по объектам государства-агрессора России. Под ударом оказались не только российские государственные, но и частные структуры, которые платят налоги и финансируют войну против Украины. В украинской разведке подчеркнули, что нанесенные врагу убытки могут исчисляться сотнями тысяч долларов.

Также ГУР провела успешную DDoS-атаку против России - удалось получить доступ к серверам Министерства обороны РФ. Полученная информация позволяет установить полное устройство системы российского Минобороны и его звеньев.

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