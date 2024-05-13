При этом посол Украины в Польше Василий Зварич говорит, что Варшава не останавливала переговоров с Киевом по аграрным вопросам, и они продолжаются на всех уровнях.

Польша остановила переговоры с Украиной относительно протестов фермеров на границе. Причиной такого решения стало объявление подозрения в коррупции бывшему министру аграрной политики Николаю Сольскому, заявил заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак.

"Переговоры с Киевом прерваны, потому что мы не будем вести переговоры с людьми, которые имеют обвинения в коррупции. Этот вопрос должен быть проясненным. Мы планировали еще один раунд переговоров на 14 мая, но они были отменены", – сказал он в интервью Dziennik Gazeta Prawna.

Польский чиновник отметил, что протесты фермеров почти завершились. В то же время те, что еще время от времени происходят, по его словам, "организуются по политическому заказу и проводятся людьми, которые привыкли проводить кампании перед выборами в Европейский парламент".

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Стоит отметить, что посол Украины в Польше Василий Зварич заявил в комментарии "Укринформу", что Варшава не останавливала переговоров с Киевом по аграрным вопросам, и они продолжаются на всех уровнях.

"Речь идет не об остановке переговоров, ведь разговоры продолжаются и дальше на всех уровнях, в том числе на уровне посольства. По известным нам объективным причинам просто возникла необходимость перенести срок встречи министров сельского хозяйства Украины и Польши на позже, когда с украинской стороны будет определено официальное лицо Министерства аграрной политики для участия в такой встрече. Но хочу заверить, что интерес к продолжению встреч на уровне профильных министерств с привлечением ассоциаций фермеров двух стран остается высоким, и такой диалог является эффективным", – подчеркнул он.

Дело Сольского

9 мая 2024 года Верховная Рада Украины уволила с должности министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского. За соответствующее решение проголосовали 273 народных депутата.

Ранее в НАБУ разоблачили схему завладения государственными землями на Сумщине общей площадью около 2,5 тыс. гектаров. Также следователи предотвратили попытку завладения еще около 3,3 тыс. га. По данным САП, преступную группу возглавлял бывший председатель аграрного комитета Верховной Рады – министр Николай Сольский. Также в нее входили должностные лица органов Госгеокадастра и лица, которые контролировали деятельность этих органов.

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