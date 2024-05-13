Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины прокомментировал дискуссионный вопрос.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко заявил о линии раскола общества в связи с возможностью экономического бронирования от мобилизации, которую пока официально не утвердил парламент.

Народный депутат отметил в эфире телемарафона, что никаких законопроектов в парламенте Украины по этому вопросу нет. Он сказал:

"Нет никаких сейчас на столе законопроектов, которые бы предлагались в повестку дня или были бы на каком-то финальном этапе подготовки". Видео дня

Корниенко утверждает, что обсуждение вопроса возможности бронирования от армии продолжается не один день, ведь у общества возникает немало вопросов относительно этой идеи. Он добавил, что сторонники и противники экономического бронирования должны дать ответ на вопрос: "Не случится ли действительно так, что будут иметь бронь только те, кто обладает доходом. И мы добавим ко всем несправедливостям бронирования еще одну линию раскола общества - на богатых и бедных".

Корниенко отметил, что в то же время у бизнесменов, производителей есть вопрос как сохранить все производства, предприятия при отсутствии профессионалов, которые годами работали на должностях, а сейчас пойдут воевать.

Первый заместитель председателя ВР отмечает, что есть много дискуссий в социальных сетях на тему экономического бронирования, но еще нет активных реальных шагов на воплощение каких-то идей на практике.

"Я думаю, что бронирование должно быть справедливым. А как оно будет реализовываться в разных направлениях, это вопрос практический, который в дискуссиях можно решить", - сказал Корниенко.

Арахамия рассказал о 2 моделях экономического бронирования

В мае глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал журналистам о двух моделях экономического бронирования, вокруг которых ведется дискуссия.

По его словам, первая модель предусматривает, что, если человек платит с заработной платы налог в размере 35 тысяч гривен, а это хватает на минимальную заработную плату, на содержание бойца, то может получить бронирование. Он добавил, что по другому подходу предлагается предусмотреть квоту. Относительно второй модели Арахамия привел пример, что человек работает в медиа, и есть 10% людей, которые это медиа может забронировать.

Член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Украины Ирина Фриз негативно высказалась о перспективе идеи бронирования от мобилизации по уровню доходов.

Она назвала такую идею бесперспективной и вообще "абсолютно аморальной инициативой, которая в принципе ничего общего не имеет с таким словом, как "справедливость" и является угрозой для единства общества во время войны. По ее словам, любые установления предельных показателей по бронированию по заработной плате не сработают, если мы говорим о региональном бизнесе и экономике. Она отмечает, что то, что можно себе позволить установить, условно говоря, в городах миллионниках, абсолютно не является возможным для установления в других городах. Поэтому это будет снова вызывать сопротивление.

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков назвал непродуманным предложение по экономическому бронированию. Он напомнил, что представители провластной коалиции предлагают давать бронь от мобилизации тем, кто платит 35 тысяч налога в месяц, а это означает, что зарплата должна быть 84 337 гривен.

По его словам, это приведет к тому, что так называемое экономическое бронирование получат топ-менеджеры, владельцы бизнеса, те, кто не хочет идти служить и зачислит средства на какое-то предприятие, чтобы там считаться. При этом он отметил, что мы получим войну бедных и нормальную жизнь для богатых украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: