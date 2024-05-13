Курс гривны к евро установлен на уровне 42,75 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 14 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,62 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 10 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также подорожала. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 42,75 грн/евро, то есть гривна выросла на 6 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 39,65/39,68 грн/долл., евро - 42,82/42,84 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня снизился на 3 копейки и составляет 39,92 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,85 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня не изменился и составляет 43,15 грн/евро (курс продажи - 43,00 грн/евро).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 13 мая, вырос на 5 копеек и составляет 40,00 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 15 копеек - до 43,15 грн за евро.

Стоит отметить, что начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что можно ожидать, что в конце мая курс составит около 40 грн/долл.

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