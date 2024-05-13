Украинские поставщики вытесняют даже Польшу на немецком рынке.

Украина установила исторический рекорд экспорта голубики. Ввпервые украинские производители поставили на внешние рынки более 4 тысяч тонн свежей голубой ягоды в 2023 году.

"В Украине очень много молодых плантаций голубики, поэтому средняя урожайность, а значит, и производство ягоды растет естественным образом, даже без увеличения площадей. Однако и площади голубики в стране также продолжают расти, потому что на фоне растущего экспорта ягоды, этот бизнес остается инвестиционно привлекательным, при условии разумного подхода к его планированию и внедрению", - цитирует EastFruit экономиста инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрея Ярмака.

При этом эксперт указал, что в Украине снизилось внутреннее потребление ягоды, ведь многие украинцы просто выехали. По его словам, свою роль также сыграло то, что мировой экспортер голубики – Перу – потерял часть урожая из-за слишком жаркой погоды.

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Аналитики указали, что в 2023 году экспорт голубики из Украины в Польшу снизился на 39%, а вот в Германию вырос в 18 раз. Также на 37%, вырос экспорт украинской голубики в Нидерланды, более чем в 4 раза – в Испанию и ряд других стран ЕС. Кроме того, на 11% вырос экспорт голубики из Украины в Великобританию.

Кроме того, появились первые украинские компании, которые начали поставлять голубику в ведущие сети Евросоюза.

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В апреле импорт в Украину свинины вырос по сравнению с предыдущим месяцем. Всего поступило около 280 тонн свежей, охлажденной и мороженой свинины. Приток импортной свинины в апреле вырос в 3,5 раза против рекордно низкого мартовского показателя.

В феврале 2024 года Украина экспортировала 8,5 тысячи тонн молочных продуктов на сумму 16,6 миллиона долларов. По сравнению с январем 2024 года натуральные объемы экспорта выросли на 22%, а денежная выручка увеличилась на 26%.

Кроме того, по итогам 2023 года Украина продала на внешних рынках почти 10 тысяч тонн мороженого, или на 44% больше, чем в 2022-м. Общий доход при этом увеличился на 67%, превысив 32 миллиона долларов. Эти показатели в итоге стали рекордными в истории Украины.

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