СМИ ссылаются на заявление спикера 42-й бригады.

Спикер 42-й украинской бригады, которая сейчас дислоцируется в зоне села Глубокое на Харьковщине, утверждает, что российская армия приближается к их позициям.

Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на заявление Вадима Иванещенко. СМИ цитирует:

"Вадим Иванещенко, спикер 42-й украинской бригады, ведущей бои вокруг Глубокого, заявил, что российские войска приближаются к их позициям. Он сказал, что его подразделение "полностью экипировано", хотя беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы всегда нужны". Видео дня

В то же время FT сослался на слова начальника Волчанской городской военной администрации Тамаза Гамбарашвили. Последний заявил украинским СМИ, что строить качественные укрепления для Волчанска, еще одного эпицентра боев на Харьковщине, было "чрезвычайно сложно". По словам чиновника, город постоянно обстреливает Россию, однако украинцы продолжают строить защиту.