Отмечается, что США объявят о своем решении уже завтра.

Президент США Джо Байден намерен во вторник, 14 мая, объявить о новых пошлинах для Китая. "Тарифы" направлены на такие отрасли, как электромобили, медицинские товары и "солнечное" оборудование.

Издание Reuters пишет, что Байден на фоне выборов придерживается жесткой позиции в отношении Китая, которая предусматривает сохранение пошлин на многие китайские товары, установленных еще Дональдом Трампом.

Экспорт китайских авто в США

В первом квартале Geely была единственным китайским автопроизводителем, экспортировавшим в США 2 217 автомобилей, согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей.

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В прошлом месяце генеральный директор Polestar Томас Ингенлат сообщил, что компания ускоряет усилия по производству большего количества авто за пределами Китая. По его словам, Polestar стремится к тому, чтобы 40% продаж приходилось на Европу, 30% - на США и 30% - на Азиатско-Тихоокеанский регион.

В прошлом году Ингенлат сообщил, что Polestar начнет производство в Южной Каролине для американского и европейского рынков в 2024 году.

Есть ли угроза "солнечной" промышленности Китая

Рынок Китая невелик, а экспорт в США облагается пошлинами уже более десяти лет. Недавно также были введены дополнительные пошлины в отношении нескольких китайских производителей солнечных панелей, которые собирают их в Юго-Восточной Азии.

По данным вашингтонского аналитического центра Center for Strategic and International Studies, более 80 % производства солнечных панелей сегодня осуществляется в Китае, а стоимость изготовления панелей в Китае на 60 % дешевле, чем в США.

В прошлом году Китай экспортировал солнечных панелей в США на 3,35 миллиона долларов, что составляет менее 0,1% от общего объема китайского экспорта.

Удар по медицинским товарам

Медицинские товары китайского производства, такие как шприцы и средства индивидуальной защиты, также подвергнутся дополнительным пошлинам США. По данным ВТО, в 2022 году Китай экспортировал в США медицинских товаров на 30,9 миллиарда долларов, что составляет около одной пятой от общего объема китайского экспорта медицинских товаров.

Ожидаемые пошлины - часть более широкой стратегии администрации Байдена, направленной на защиту США от дефицита поставок, наблюдавшегося во время пандемии.

Новые пошлины на металлопродукцию

В апреле Байден также призвал утроить американские пошлины на китайскую металлопродукцию. По словам американского чиновника, это коснется продукции из стали и алюминия на сумму более 1 миллиарда долларов.

Торговая война США и Китая - последние новости

Администрация президента США Джо Байдена готова открыть новый фронт в своих усилиях по защите американского ИИ от Китая и России.

В первом квартале 2024 года США опередили Китай как главного торгового партнера Германии. В прошлом году Пекин восьмой год подряд оставался основным торговым партнером Берлина.

11 мая стало известно, что администрация президента США планирует повысить тарифы на импорт китайских электромобилей с 25% до 100%, поскольку перед выборами активизировались усилия по защите американской промышленности.

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