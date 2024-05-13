Это 13 европейская страна, в которой компания открыла отделение и запустила курьерскую доставку.

Логистическая компания "Новая почта" вышла на рынок Великобритании, которая стала 13 европейской страной, где работают отделения. В частности, открылось два представительства и была запущена курьерская доставка. Срок доставки из Украины в Великобританию – от 5 дней, сообщает пресс-служба "Новой почты".

В Лондоне компания открыла сразу два отделения: почтовое до 30 кг и грузовое до 1000 кг Они работают ежедневно по адресам:

почтовое отделение до 30 кг: 42 Fleet St, Temple, Temple, EC4Y 1BT;

грузовое отделение до 1000 кг: Unit 7, Falcon Court, St. Martin`s Way, SW17 0JH.

Отмечается, что стоимость доставки из Украины в Великобританию в отделение будет составлять:

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документы до 1 кг – 900 грн;

посылки до 2 кг – 950 грн;

посылки до 10 кг – 1500 грн;

посылки до 30 кг – 2500 грн.

Также клиенты могут заказывать доставку посылок до 100 кг курьером на любой адрес в Англии, Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе. За отправление до 30 кг нужно будет дополнительно оплатить +100 грн, а за каждые 100 кг посылки +250 грн.

"Новая почта" – последние новости

16 апреля сообщалось, что "Новая почта" открыла свое четвертое отделение в Чехии. 30 апреля стало известно, что "Новая почта" вышла на рынок Испании. Срок доставки из Украины составляет от 8 дней.

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