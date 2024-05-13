От вражеских обстрелов страдает и Херсонщина, где также погибли люди.

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковскую область, в результате чего были убиты и ранены гражданские. Как сообщил в своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, враг нанес удар по ферме в Коротычах Харьковского района.

"Один гражданский мужчина погиб, трое ранены. Данные устанавливаются", – написал глава ОВА.

В то же время после вражеского удара по Липцам медики оказали помощь 71-летней женщине, она была госпитализирована в медицинское учреждение.

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Кроме того, Харьковская областная прокуратура сообщает, что российские военные продолжают наносить удары из артиллерии и сбрасывать авиационные бомбы на город Волчанск.

"Сейчас известно о пяти раненых: четырех гражданских мужчинах и одной 54-летней женщине", – говорится в сообщении.

Кроме того, от вражеских атак страдает Херсонщина. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что оккупанты обстреляли село Кизомыс Белозерской громады. Один из ударов был нанесен по жилому дому.

"В результате этого в доме возник пожар, во время ликвидации которого спасатели обнаружили тела погибших местных жителей. Травмы, несовместимые с жизнью, получили два человека – мужчина 1955 года рождения и женщина 1962 года рождения", – говорится в сообщении.

Ситуация на Харьковщине

Российские оккупанты активизировались на Харьковщине. Враг захватил несколько населенных пунктов, из приграничья эвакуируют население.

13 мая в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что российские оккупанты не прекращают наступательные действия и имели частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы Харьковской области.

Впрочем, продвижение врага было остановлено и Силы обороны осуществляют контратакующие действия. Кроме того, для усиления войск на Харьковское направление были перемещены заблаговременно созданные резервы.

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