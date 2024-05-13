Мошенники пользуются моментом, когда люди устали или заняты.

Опрос показал, в какой день недели и время суток люди чаще всего становятся жертвами мошенников.

Как пишет Independent, опрос, проведенный среди более 3 000 человек по всей Великобритании, которые стали жертвами мошенничества за последние два года, показал, что 43% из них стали жертвами мошенников во второй половине дня.

Середина недели также часто является популярным временем для мошенников, когда они достигают успеха: среда и четверг - наиболее вероятные дни, когда люди утверждают, что они стали жертвами мошенничества.

Видео дня

Как свидетельствуют результаты исследования, преступники пользуются тем, что люди устали или заняты.

Так, пятая часть (20%) респондентов ответили, что у них было много дел, когда их обманули, тогда как каждый шестой (15%) сказал, что чувствовал себя уставшим.

Почти трое из 10 (29%) опрошенных заявили, что, став жертвами мошенничества, они испытали негативные последствия для психического здоровья. Треть (33%) сказали, что это сделало их менее доверчивыми к людям в целом.

Чтобы помочь людям оставаться в безопасности, исследователи предлагают следующие шаги:

Остановиться - остановиться и подумать, прежде чем расставаться со своими деньгами или информацией.

Подвергать сомнению - может ли это быть фейк? Отклонять, отказывать или игнорировать любые просьбы - это нормально. Только преступники будут пытаться вас торопить или паниковать.

Защититься - немедленно свяжитесь с вашим банком, если вы считаете, что стали жертвой мошенничества.

Мошенничество в Украине

В первом квартале 2024 года более 24 тыс. уголовных дел открыли по ст. 190 "Мошенничество", что значительно превышает показатели за аналогичный период прошлого года - на 20%. К тому же количество дел о мошенничестве побило 12-летний рекорд.

В 2023 году сумма убытков от незаконных действий с платежными картами в Украине составила почти 833 млн гривен, это на 73% больше, чем в 2022 году.

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