Это единственный представитель конеподобных в дикой фауне, табуны которых были акклиматизированы в Чернобыльской зоне отчуждения.

В Украине от российской мины погиб краснокнижный конь. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Пограничники акустически задокументировали факт минного взрыва в пределах зоны отчуждения ЧАЭС. Как выяснилось, на мине подорвался дикий конь породы Пржевальского", - рассказали в ГПСУ.

Говорится, что фиксирование пограничный наряд осуществил на днях, во время выполнения задач в пределах зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

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В ходе проверки участка с помощью беспилотного летательного аппарата, в пределах природоохранной территории, а именно - Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, который находился под оккупацией российских войск, обнаружено погибшее животное.

Как выяснилось, на мине подорвался дикий конь породы Пржевальского. По данному факту проинформированы соответствующие организации.

Пограничники отмечают, что этот вид диких лошадей с XX века считается исчезнувшим в природе, однако сохранился в некоторых зоопарках, после чего состоялась его реинтродукция в природу. Это единственный представитель отряда конеподобных в дикой фауне Украины, табуны которых были акклиматизированы в Чернобыльской зоне отчуждения и проживают там самостоятельно без человеческого вмешательства.

"К сожалению, вооруженная агрессия России - это единственное вмешательство в количественную популяцию этих краснокнижных животных", - констатируют пограничники.

Убийство животных россиянами в Украине

В 2022 году НАЭК "Энергоатом" предупреждал, что своими действиями на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции российские захватчики убивают диких животных. В частности, это происходит из-за минирования периметра вокруг атомной электростанции. То есть, оккупанты наносят вред не только инфраструктуре захваченной Запорожской атомной электростанции, но и окружающей среде и животным. Из-за минирования периметра вокруг АЭС только за три месяца было зафиксировано не менее 30 подрывов собак, лисиц и диких кабанов на заложенных минах.

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