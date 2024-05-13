Певица опубликовала видеообъяснение.

В субботу, 11 мая состоялся международный песенный конкурс "Евровидение-2024". Украину представили Alyona Alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria". Их номер сопровождался различными визуальными спецэффектами, в частности огнями, которые словно падали с неба. Jerry Heil объяснила, что они означали.

Артистка опубликовала в своем Instagram видео, в котором показала кадры с выступления. А также огни от фосфорных бомб, которыми враг постоянно атакует украинские города.

"Как вы думаете, что это? Кометы? Фейервеки?" - на английском спросила у подписчиков исполнительница.

В комментариях подписчики писали разные догадки:

"Фосфорная бомба, я француз, но здесь все знают, что это такое. Вы не одиноки, мои люди здесь поддерживают вас"

"Те кто живет в Украине знают что это, к сожалению, Европейцы этого не поняли наверняка"

"Я сразу подумала что это фосфорные ракеты или как их правильно называют... Ужас просто. Вы молодцы, что вложили смысл во все выступление...",

"Слезы на глазах с первого раза, когда увидела выступление, потому что сразу поняла отсылку"

"Мы тоже понимаем. Вы были удивительными, и ваш месседж был таким четким. С любовью из Великобритании"

К слову, режиссером постановки стала известная на весь мир украинка Таню Муиньо. Дует занял 3 место, а победу одержали представители Швейцарии Nemo с песней "The Code". Всего участие в конкурсе приняли 25 стран.

Напомним, ранее продюсер Оли Поляковой объяснил, стоит ли Alyona Alyona и Jerry Heil дальше выступать в дуэте.

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