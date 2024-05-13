В субботу, 11 мая состоялся международный песенный конкурс "Евровидение-2024". Украину представили Alyona Alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria". Их номер сопровождался различными визуальными спецэффектами, в частности огнями, которые словно падали с неба. Jerry Heil объяснила, что они означали.
Артистка опубликовала в своем Instagram видео, в котором показала кадры с выступления. А также огни от фосфорных бомб, которыми враг постоянно атакует украинские города.
"Как вы думаете, что это? Кометы? Фейервеки?" - на английском спросила у подписчиков исполнительница.
В комментариях подписчики писали разные догадки:
- "Фосфорная бомба, я француз, но здесь все знают, что это такое. Вы не одиноки, мои люди здесь поддерживают вас"
- "Те кто живет в Украине знают что это, к сожалению, Европейцы этого не поняли наверняка"
- "Я сразу подумала что это фосфорные ракеты или как их правильно называют... Ужас просто. Вы молодцы, что вложили смысл во все выступление...",
- "Слезы на глазах с первого раза, когда увидела выступление, потому что сразу поняла отсылку"
- "Мы тоже понимаем. Вы были удивительными, и ваш месседж был таким четким. С любовью из Великобритании"
К слову, режиссером постановки стала известная на весь мир украинка Таню Муиньо. Дует занял 3 место, а победу одержали представители Швейцарии Nemo с песней "The Code". Всего участие в конкурсе приняли 25 стран.
Напомним, ранее продюсер Оли Поляковой объяснил, стоит ли Alyona Alyona и Jerry Heil дальше выступать в дуэте.