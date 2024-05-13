Jerry Heil объяснила, почему дуэт выбрал "Teresa & Maria".

Украинские исполнительницы, которые представили Украину на "Евровидении-2024", удивили, что на конкурсе они должны были выступить не с песней "Teresa & Maria", а с другим треком. Jerry Heil рассказала о композиции.

Alyona Alyona и Jerry Heil перед шоу записали трек "Подоляночка". Каждая из исполнительниц написала свою часть текста к песне. В то же время девушки написали и композицию "Teresa & Maria". Когда пришло время выбирать между треками, дуэт остановился на "Teresa & Maria". В своем Instagram Jerry Heil объяснила, почему выбор пал на эту песню:

На самом деле "Подоляночку" мы также писали для "Евровидения". Это была песня, над которой я работала еще в Беркли, потом на сессии с Аленой мы решили дописать туда ее куплет. Решили, что эта песня поедет на "Евровидение". Но в итоге, выбирая между "Teresa & Maria" и "Подоляночкой", выбрали все же "Teresa & Maria". Учитывая постановку, мне кажется, лучше именно "Teresa & Maria". Здесь сработало все: работа наших режиссеров и наша с Аленой, эмоции, командный дух, заряженный этой песней.

К слову, дуэт достойно представил Украину на конкурсе и девушки заняли 3 место.

После гранд-финала "Евровидения-2024" украинки презентовали "Подоляночку". В ночь на 12 мая композиция появилась на всех стриминговых платформах. Поэтому сейчас поклонники певиц могут оценить две песни и выбрать, какая им больше по душе.

Напомним, ранее Jerry Heil ответила, что означали огни во время их с Alyona Alyona выступления на "Евровидении-2024".

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