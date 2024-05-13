Юрий Галушкин командовал этой группировкой только с апреля.

На фоне захвата врагом ряда приграничных сел на Харьковщине был заменен командующий оперативно-тактической группировки войск (ОТУВ) "Харьков". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица".

"Согласно решению военного руководства с 11 мая бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего оперативно-тактической группировки войск (ОТУВ) "Харьков", - сообщили изданию в ОСУВ "Хортица".

До этого "Харьковом" командовал бригадный генерал Юрий Галушкин. На этой должности он находился с апреля, сменив Андрея Грицкова.

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Вместе с тем утверждается, что Драпатый, несмотря на новое назначение, продолжает занимать должность заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Кто такой Михаил Драпатый

Бригадный генерал Михаил Драпатий является одним из самых известных украинских командиров начального периода АТО. Именно он командовал 2-м механизированным батальоном 72-й отдельной механизированной бригады, который в мае 2014 года освободил Мариуполь от российских террористов. Также он участвовал в боях на границе во время попыток изолировать боевиков от снабжения из России.

Позже Драпатий был начальником штаба 30-й отдельной механизированной бригады и продолжал военную карьеру в условиях ООС.

Во время полномасштабной фазы войны с РФ Драпатый до января 2024 года возглавлял оперативную группировку "Херсон". Он был одним из старших командиров, которые руководили освобождением правобережья Херсонщины в 2022 году.

С февраля 2024 года Драпатый занимает должность заместителя начальника Генштаба по подготовке военных.

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