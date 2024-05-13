"Ядерной элите" не разрешается покидать "счастливый дом", который тщательно охраняется.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын построил роскошный город для разработчиков ядерного оружия, но объект является режимным – выехать из него почти невозможно.

По данным BILD, сообщения о том, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын испытывает ядерное оружие, поступают все чаще. Как отмечается, чтобы достичь прорыва в разработке ядерного оружия, лидер страны вливает сотни миллионов долларов в свою ядерную программу. В частности, он построил для ученых и военных, которые участвуют в этом проекте, город-спутник на севере Пхеньяна.

"Товарищ генеральный секретарь построил счастливый дом для ученых. Ученые и инженеры могут в полной мере насладиться социалистической цивилизацией", - рассказывает северокорейская пропаганда.

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На территории города есть практически все для обеспечения быта, включая спортивные площадки, бассейны, культурные центры. В то же время уточняется минус жизни в этом "счастливом доме". Суть в том, что так называемой "ядерной элите" не разрешается покидать новый город, который тщательно охраняется. Для того чтобы выехать за его пределы, каждый житель должен получить специальный пропуск от властей.

BILD напомнило, что в рамках "ядерной программы" 18 марта военные КНДР в ходе учений запустили над морем баллистическую ракету, способную нести соответствующие боеголовки. Южнокорейские спецслужбы докладывают, что Ким Чен Ын хочет ядерных переговоров с США и для достижения этой цели якобы готов начать региональный конфликт.

"Отныне прямая ядерная угроза направлена в первую очередь против Соединенных Штатов и во вторую очередь - против их союзников", - сообщают южнокорейские спецслужбы.

Ядерная программа КНДР

Напомним, американская журналистка, писательница и финалист Пулитцеровской премии 2016 года Энни Якобсен описала вероятный сценарий ядерной войны в своей новой книге "Ядерная война". Сценарий основан на известных фактах, касающихся мировых ядерных арсеналов, систем и доктрин. Все эти факты являются достоянием общественности, но Якобсен считает, что общество игнорирует их, несмотря на то (или из-за того), насколько они шокирующие.

Согласно описанному в книге сценарию, Северная Корея, возможно, убежденная в том, что на нее вот-вот нападут, наносит внезапный ракетный удар по США, что заставляет Вашингтон ответить залпом из 50 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Minuteman III. Они нацелены на оружейные объекты и командные центры Северной Кореи, но для того, чтобы достичь намеченных целей, ракеты должны пролететь над РФ из-за невозможности использовать другой маршрут. Президент США пытается связаться со своим российским коллегой, но терпит неудачу. Более того, хитрая российская спутниковая система раннего предупреждения "Тундра" преувеличила масштаб американского залпа, и, согласно книге, из своего сибирского бункера российский президент отдает приказ о полномасштабном ядерном ударе по США.

Как сообщал УНИАН, Северная Корея уже в этом году может поставить России новые реактивные системы залпового огня (РСЗО) для использования на войне в Украине. По данным Yonhap News, КНДР испытала новую 240-миллиметровую реактивную РСЗО с "управляемыми" снарядами. За финальными испытаниями технически обновленной артиллерийской системы лично наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын. В КНДР заявили, что восемь снарядов, выпущенных из системы залпового огня, поразили "точечные" цели, и утверждают, что испытания продемонстрировали ее "разрушительную силу".

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