Полиция не имеет права вручать повестки, это не их функция, но сможет актуализировать информацию в системе "Оберіг", корректировать ее при необходимости.

Правоохранители смогут законно проверять личность гражданина благодаря внутренней базе "Армор". В эту базу ТЦК вносит данные о лицах, которые уклоняются от выполнения воинского долга. Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал адвокат Ярослав Куц.

"С 18 мая, по сути, нет ничего нового. Мы с вами и так видели совместные рейды ТЦК с сотрудниками Нацполиции. Каждый из них выполнял свой функционал: полиция проверяла на предмет админ- и уголовных правонарушений, ТЦК - на предмет уклонения. Теперь эту функцию совместили, и если вас останавливает полицейский, то он проверяет на предмет правонарушений, пребывания на различных учетах в правоохранительных органах или реестрах разыскиваемых лиц. Так же, может проверить ваши документы и будет иметь доступ к системе "Оберіг", чтобы проверить, не уклоняетесь ли вы от своего воинского долга. До этого они не имели доступа к системе "Оберіг", - пояснил адвокат.

При этом он подчеркнул, что полиция не имеет права вручать повестки, это не их функция, но сможет актуализировать информацию в системе "Оберіг", корректировать ее при необходимости.

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Куц также отметил, что согласно законодательству, которое будет работать с 18 мая, если лицо указано в реестре как такое, которое уклоняется от выполнения воинского долга и в отношении которого направлялись повестки, а оно за ними не явилось и его объявили в розыск, полиция будет иметь возможность задерживать и доставлять в ТЦК.

Кроме того, он рассказал, что проверку граждан правоохранители могут осуществлять через внутреннюю базу "Армор", у гражданских нет доступа к ней.

"Любой патрульный на улице действует в рамках закона "О Национальной полиции". В рамках этого закона они имеют право проверять личность по своим внутренним базам. Есть такая база "Армор". В нее в течение последних 1,5 лет по ходатайству военных комиссаров, руководителей ТЦК вносится информация о лицах, которые уклоняются от выполнения воинского долга. Насколько это законно на сегодняшний день? Незаконно. Насколько это реально обжаловать? Нереально. База "Армор" - это внутренняя база под грифом ДСП. Ни вы, ни я не можем туда нырнуть и посмотреть, что там происходит", - пояснил он.

Мобилизация в Украине - какие будут изменения 18 мая

С 18 мая в Украине заработает новый закон о мобилизации. Некоторые из его пунктов вступят в силу в течение трех месяцев от этой даты. Адвокат Марина Герман объяснила, что закон обязывает всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 календарных дней обновить данные относительно своего места пребывания. По ее словам, вручение повестки будет считаться осуществленным тогда, когда ТЦК направит документ на последний известный адрес, по которому зарегистрировано лицо.

По ее словам, обновление данных нужно, чтобы избежать путаницы с пропиской и фактическим местонахождением. Также обновлен список лиц, которые могут выдать повестку - и представители ТЦК, и работодатели, и представители местного совета. Как известно, сейчас работники ТЦК не могут проверять документы и вручать повестки. Для этого им нужно сопровождение правоохранителей.

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