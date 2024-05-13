За сутки враг потерял на юге более 90 солдат и военную технику.

Самой горячей точкой боевых действий на юге Украины сейчас является район населенного пункта Старомайорское. В частности, по данным Сил обороны юга, российские военные усилили штурмы на Ореховском направлении, в то же время на Херсонском за прошедшие сутки не произошло ни одной атаки.

"На Ореховском направлении оккупанты совершили 22 штурма, из них 19 - в районе Старомайорского и три - в районе Работино. На левобережье Днепра временно оккупированной Херсонщины за прошедшие сутки враг штурмовых действий не вел. Силы обороны наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 94 человека", - говорится в сообщении.

Также враг потерял 22 единицы вооружения и военной техники, из них: четыре пушки, 11 единиц автобронетехники, два разведывательных БпЛА, станцию радиоэлектронной борьбы, аэрофотостанцию, три лодки. Кроме того, уничтожены полевой пункт боеснабжения, три места пусков БпЛА, три огневые позиции и четыре наблюдательных пункта.

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В то же время оккупанты осуществили артиллерийские обстрелы, нанесли авиационные удары с применением управляемых авиабомб, использовали большое количество ударных дронов разных типов, постоянно осуществляют аэроразведку - в операционной зоне за минувшие сутки зафиксирован пролет 207 разведывательных БПЛА.

В частности, за прошедшие сутки враг нанес ракетный удар баллистической ракетой в направлении Херсонской области - в результате попадания повреждены линии электропередачи. По мирному населению прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей оккупанты применили 227 FPV-дронов, девять ударных БПЛА типа "Ланцет", сбросили с БПЛА различных модификаций 276 осколочных боеприпасов. В результате этого в Херсонской области (областном центре и еще девяти населенных пунктах) повреждены частные жилые дома и вышка сотовой связи.

В Николаевской области с помощью артиллерии враг обстрелял акваторию Очаковской громады и Куцурубскую громаду. В Днепропетровской области применил FPV-дроны и обстрелял артиллерией Никопольский район, Мировскую и Марганецкую громады - повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки и газопровод. В Запорожской области под вражеским огнем находились девять населенных пунктов - повреждения получили частные жилые дома.

Война с Россией: ситуация на южном направлении

11 мая на Ореховском направлении российские оккупанты совершили 17 штурмов, из них 13 - в районе Старомайорского, два - в районе Работино, по одному - вблизи Новоданиловки и Вербового. На левобережье Днепра временно оккупированной Херсонской области враг совершил пять безуспешных штурмов. В течение суток ВСУ получили подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 140 человек. Также враг потерял 54 единицы вооружения и военной техники, из них: два танка, 13 пушек, два станковых автоматических гранатомета "Пламя", 25 единиц автобронетехники, четыре разведывательных БпЛА, комплекс видеонаблюдения "Муром-М".

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