Подготовку пакета помощи могут закончить до 30 июня.

Министерство обороны Испании готовит новый пакет военной помощи Украине, в который войдут танки Leopard 2, а также крупнокалиберные боеприпасы. Как сообщает издание El Pais, подготовку пакета помощи могут закончить до 30 июня.

В состав пакета помощи войдут:

артиллерийские боеприпасы крупного калибра,

легкие и тяжелые пулеметы,

защищенные колесные машины для логистического обеспечения,

бронированные машины пехоты,

противотанковое оружие и снаряды для полевой артиллерии,

первые 10 танков из партии в 19 Leopard 2 A4, которые проходят восстановление.

Кроме того, испанские компании будут поставлять зенитные системы наблюдения и дистанционные оружейные станции для защиты от беспилотников.

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Владимир Зеленский планирует посетить Испанию

Как сообщал El Pais, украинский президент в ближайшие дни посетит столицу Испании Мадрид, чтобы подписать двустороннее соглашение относительно безопасности между испанским государством и Украиной.

Переговоры по подписанию соглашения якобы стартовали в начале марта. Издание выяснило, что соглашение будет такое же, как и те, что Киев уже подписал с Данией, Италией, Германией, Францией, Великобританией и Канадой.

В конце апреля стало известно, что Испания согласилась передать Украине ракеты для систем Patriot, а в начале мая министр обороні страны подтвердила, что Украина уже получила эти ракеты.

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