Реперка также призналась, какое правило нарушила украинская делегация на конкурсе.

Одна из представительниц Украины на "Евровидении-2024" вернулась в Киев. Alyona Alyona приехала без Jerry Heil и рассказала, где сейчас находится ее коллега.

В понедельник, 13 мая, Alyona Alyona вместе с украинской делегацией прибыла в Украину. Рэпершу встретили на железнодорожном вокзале в Киеве. Когда исполнительница выходила из поезда, на вокзале звучала конкурсная песня украинок "Teresa & Maria". Однако Alyona Alyona вернулось одна. Как поделилась певица, Jerry Heil отправилась на Каннский кинофестиваль, который проходит во Франции. Там представительница Украины выступит с песней.

Настоящим сюрпризом для Alyona Alyona стало то, что на вокзале ее встретили самые родные люди - родители. Она была очень счастлива, ведь не догадывалась, что мама и папа приедут в Киев. Из поезда реперша вышла с ключом в руках. С ним дуэт неоднократно появлялся в кулуарах Евровидения. Он стал символом восстановления украинских городов, пострадавших от российских обстрелов.

Представительница Украины была одета в черную футболку с надписью "Free Azovstal Defenders". В этих футболках была вся украинская делегация на финале Евровидения. Alyona Alyona призналась, что они нарушили правила конкурса, надев этот наряд. Причина в аполитичности конкурса и подобные поступки строго запрещены. Поэтому сами участницы решили не надевать эти футболки, чтобы их не выгнали.

"Мы решили не рисковать и не надевать на артистов. Чтобы вы понимали, такого шмона не было никогда. Их надели участники команды, потому что могли бы их забрать из зала, но артисты остались. Чтобы вы понимали, там такое было! Там заклеивали любую надпись, любой бренд, если у тебя где-то на ногтях, на лице. Аполитичное прессование было очень большим. Мы рискнули и тайком одели такие футболки", - поделилась певица.

Гранд-финал конкурса состоялся 11 мая в Швеции. Отметим, что на "Евровидении-2024" украинки заняли 3 место. Победу на конкурсе завоевали представители Швейцарии Nemo с песней "The Code". Также в тройку лучших вошел хорватский певец Baby Lasagna. Он представил свою страну с зажигательной композицией "Rim Tim Tagi Dim". На шоу исполнитель получил серебро.

Напомним, ранее мы писали, что Jerry Heil и Alyona Alyona планировали выступить с другой песней на "Евровидении-2024".

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