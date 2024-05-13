По его мнению, Россия не остановится, даже если ей пойдут на уступки и отдадут часть Украины.

Военнослужащий Василий с позывным "Ликвидатор", который во время полномасштабной войны потерял ногу в результате подрыва на мине, сейчас работает в ТЦК и помогает всем желающим попасть на службу по контракту. Его историей поделились в Закарпатском ОТЦК и СП.

Василий сразу после школы поступил на службу по контракту в инженерно-саперный батальон "Тиса", который в свое время создавался для ликвидации последствий стихийных бедствий. С 2014 года он защищал Украину на востоке, где получил ранение плеча. После лечения и реабилитации некоторое время работал в военкомате. Однако впоследствии вернулся в 128-ю отдельную горно-штурмовую бригаду. Участвовал в ликвидации последствий подрыва складов боеприпасов в Балаклее и Калиновке, осуществлял обезвреживание, разминирование, уничтожение взрывоопасных предметов.

Во время полномасштабной войны Василий выполнял различные задачи, в том числе и в тылу врага. Он получил тяжелое ранение, когда нужно было прочистить путь для штурмовой группы. Мина была слишком глубоко вкопана в землю и металлодетектор ее не обнаружил. Военный потерял ногу. Впоследствии получил возможность бесплатного протезирования в США.

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Сейчас Василий "Ликвидатор" служит в одном из ТЦК и СП Закарпатья старшим инструктором отдела рекрутинга и комплектования. Особенностью его службы является помощь желающим попасть в армию по контракту.

"Советую брать рекомендательные письма в подразделениях, в которых хотите служить. Далее я уже направляю в учебный центр и слежу, чтобы попали в то подразделение, которое и дало отношение. Не поверите, но даже в отношении работника ТЦК работает "сарафанное радио" - один попробовал, увидел, что я ответственный и мне можно доверять, и советует друзьям", - рассказывает военнослужащий.

По его словам, желание идти воевать имеют не только украинцы, но и многие иностранцы - французы, американцы, индусы, японцы.

"Почему важно бороться? Если "русский мир" зайдет - он уничтожит всю украинскую нацию. Для них правил не существует - они все уничтожают. Если же пойдем на уступки и отдадим хотя бы часть Украины, они все равно не остановятся. Кто же как не сами украинцы будут защищать свою землю?! Знаете, если иностранцы воюют... Американцы, испанцы, индусы, японцы, иногда довольно состоятельные, например, врач из Франции. Кто только не был. И они понимают, особенно граждане Грузии и стран Балтии, что в Украине Россия не остановится. Их пример мотивирует и нас. Когда эти люди оставляют свои семьи, идут воевать с "русским миром", то и некоторым из украинцев стоит задуматься", - считает работник ТЦК.

Задержание работниками ТЦК футболиста на Закарпатье

На Закарпатье 7 мая работники ТЦК остановили на вокзале и доставили в военкомат игрока ФК "Хуст" Николая Сираша. В клубе заявили, что на момент задержания футболисту исполнилось 25 лет, хотя закон (о мобилизации - УНИАН) еще не вступил в силу.

Реагируя на задержание в Закарпатском ОТЦК и СП заявили, что процесс бронирования и получения отсрочки от мобилизации строго регламентирован. В частности, если у спортсмена нет законных оснований и должным образом оформленного бронирования, он может подлежать призыву по мобилизации.

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