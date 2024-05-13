Беспошлинная и бесквотная торговля продлена еще на год

Европейский союз окончательно одобрил "торговый безвиз" для Украины, который ранее был утвержден Европарламентом. Это означает, что беспошлинная и бесквотная торговля будет продлена еще на год, заявил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Важная поддержка для наших производителей, экспорта и экономики. Продолжаем интеграцию в ЕС в ускоренном темпе", – отметил глава правительства.

В то же время на сайте Совета ЕС сообщается, что в понедельник, 13 мая, было принято решение о приостановлении импортных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС еще на год.

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"Это восстановление еще раз подтверждает непоколебимую политическую и экономическую поддержку ЕС со стороны Украины после двух лет непровоцированной и неоправданной военной агрессии России и одновременно усиливает защиту фермеров ЕС в отношении определенных чувствительных сельскохозяйственных продуктов", – говорится в заявлении.

Автономные торговые мероприятия ЕС для Украины будут применяться с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года и будут касаться длительной приостановки всех неуплаченных таможенных пошлин и квот.

Регламент также будет включать два защитных механизма для защиты рынка ЕС:

усиленная версия существующего защитного механизма, который будет применяться на основе регулярного мониторинга, позволяя Комиссии применять любые меры при выполнении определенных условий;

новый автоматический защитный механизм, обязывающийЕК повторно ввести квоты, если импорт птицы, яиц, сахара, овса, кукурузы, круп и меда превышает среднее арифметическое объемов, импортируемых во второй половине 2021 года, в 2022 и 2023 годах.

Торговый безвиз с ЕС

В феврале 2022 года ЕС впервые согласовал беспошлинный доступ для Украины. Затем его действие продлили еще на год. В начале марта 2024 евродепутаты одобрили предложение продлить свободную торговлю до 5 июня 2025 года. Однако 14 марта депутаты Европарламента внесли поправки об усилении гарантий для фермеров ЕС.

В конце апреля 2024 года решение о продлении временных мер по либерализации торговли для Украины с одновременной защитой фермеров ЕС в первом чтении поддержал Европарламент.

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