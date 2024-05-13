К тому же компания так и не ограничила российским IT-компаниям доступ к своим облачным продуктам.

Похоже, что компания Microsoft вновь открыла доступ к обновлениям Windows и Office для пользователей с российскими IP-адресами. По крайней мере об этом пишет ряд профильных российских СМИ.

Как отмечается, свежие версии ПО теперь доступны для пользователей из РФ без использования VPN и совершенно официально. Сейчас можно загрузить и установить Windows 11 23H2 – последний большой апдейт ОС. Аналогичная ситуация и с загрузкой Office.

Кроме того, как сообщается, Microsoft, так и не заблокировала свои "облачные" сервисы для IT-разработчиков из РФ, хоть и обещала сделать это 20 марта.

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Microsoft ищет лазейки, чтобы остаться на российском рынке, который очень важен для них. Даже если компания в своих заявлениях утверждает об обратном, в частных разговорах они гарантировали полную поддержку своего ПО – пишут росСМИ.

Microsoft одной из первых из больших технокомпаний приостановила продажу новых продуктов и услуг в России после 24 февраля 2022, хоть и продолжала поддерживать существующих клиентов и поддерживать там офисы. Но уже в октябре РосСМИ писали, что Microsoft тайно вернулась в РФ и продает свое ПО со скидками.

При этом Microsoft продолжает помогать Украине. Как сообщается, с начала полномасштабной войны суммарная помощь компании составляет более 400 млн долларов, также компания предоставила Украине бесплатный доступ к своей облачной платформе Azure.

Windows 11 этой осенью исполнится три года, но ей никак не удается догнать своего предшественника, который сегодня года занимает 70% рынка. Более того, популярность новой ОС падает уже который месяц подряд. А геймеры, наоборот, активно устанавливают Windows 11, о чем свидетельствует опрос Steam.

Поскольку пользователи не желают обновляться до Windows 11, Microsoft даже перенесла выход Windows 12, который все ждали этой осенью. Вместо нее выйдет "самое крупное обновление в истории Windows 11" с множеством функций на базе ИИ.

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