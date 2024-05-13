Перестановки связаны с тотальной милитаризацией экономики и перестройкой систем снабжения армии.

Кадровые изменения высоких должностных лиц в Российской Федерации свидетельствуют о необходимости ресурсного обеспечения "бесконечной войны". Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Telegram.

Подоляк рассказал, о чем свидетельствует перестройка в российской управленческой вертикали, устроенная диктатором Владимиром Путиным.

В частности, во-первых, речь идет о тотальной милитаризации экономики и перестройке систем снабжения армии.

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"Окончательный переход страны к военному "коммунизму" для ресурсного обеспечения "бесконечной войны"", - подчеркнул Подоляк.

Также, во-вторых, речь идет о перераспределении функционального влияния между традиционными кланами.

"Резкое сокращение количества влиятельных членов неформального вокруг путинского "Политбюро 2.0", - добавил Подоляк.

Кроме того, в-третьих, речь идет о решении вечной задачи по обузданию армейской коррупции. С этим связано низведение группы Сергея Шойгу. Ранее Путин предложил вместо Шойгу назначить на должность министра обороны Андрея Белоусова.

Вместе с тем, в-четвертых, речь идет о постепенном выдавливании на периферию "дворцовых амбиций" группы секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

"Что, кстати, прямо говорит о нарастании недоверия внутри путинской вертикали", - добавил Подоляк.

Как отметил советник руководителя ОП, Россия окончательно самоизолируется и будет пытаться масштабировать войну, расширить ее форматы, параллельно перенастраивая экономику на функционирование в остро/дефицитных форматах, которые так или иначе способны обеспечивать резкое наращивание милитаристской составляющей.

"В любом случае нет никаких вариантов, что Россия вернется к адекватному участию в глобальных процессах, и поэтому любые переговорные форматы невозможны", - считает Подоляк.

Кадровые изменения в РФ - детали

Российский лидер Владимир Путин предлагает назначить Андрея Белоусова министром обороны вместо Сергея Шойгу. До этого он занимал должность первого заместителя председателя правительства РФ. Шойгу возглавляет российское Минобороны с 2012 года. Теперь Шойгу станет секретарем Совбеза РФ вместо Николая Патрушева.

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