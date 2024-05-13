Она отметила, что теперь ее жизнь изменится.

Украинскую певицу и блогера Анну Тринчер, которая в начале мая готовилась к серьезному хирургическому вмешательству, прооперировали.

Об этом девушка рассказала у себя в Instagram и опубликовала видео из больницы. На нем видно, как Анна со слезами на глазах радуется изменениям.

"Я сделала операцию - лазерную коррекцию зрения! Мечта моей жизни осуществилась. Слезы счастья!" - подписала видео Тринчер.

К слову, ранее певица отмечала, что имеет плохое зрение. Поэтому она сдала все анализы, носила несколько недель очки и сделала наконец лазерную коррекцию, чтобы видеть своими глазами.

"У меня почти -3 и это врожденная история. Я 11 лет не знала, что я плохо вижу. Теперь я смогу увидеть своими глазами. Я столько лет ходила в линзах и так мне это не нравилось. Поэтому наконец я решилась на операцию", - добавила певица.

Но как все прошло и сколько времени будет длиться реабилитация - Анна не отметила. В комментариях под видео коллеги и подписчики пожелали Тринчер скорейшего выздоровления и радовались, что ее мечта стала реальностью.

Напомним, недавно стало известно, что мама телеведущей Надежды Матвеевой перенесла сложную операцию.

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