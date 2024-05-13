Туристам рассказали, сколько чаевых принято оставлять в самых популярных странах Европы

В разных странах Европы культура чаевых может отличаться.

Отправляясь на отдых, всегда следует изучать, сколько чаевых принято оставлять в той ли иной стране. Где-то это является обязательным и существенно увеличивает отпускной бюджет, а где-то наоборот оставленные чаевые могут принять за оскорбление.

Британское издание The Times рассказало, сколько чаевых принято оставлять в нескольких самых популярных туристических странах Европы, в зависимости от типа заведения и вида услуги.

1. Великобритания. Во время пандемии Covid на "туманном" Альбионе получил широкое распространение американский тренд "tipping creep" – "обязаловка" давать чаевые сотрудникам все более широкого спектра сферы услуг. При помощи QR-кодов и устройств бесконтактной оплаты люди начали все чаще давать "чаевые из жалости" барменам, водителям такси и курьерам в размере до 20% от стоимости услуги. Эксперты же предупреждают, что туристы не обязаны так сильно разгоняться – 10-15% чаевых будет вполне достаточно, и то не везде.

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Кофе – ничего за напитки на вынос или по желанию до 15%, если вы сидите в заведении.

Еда – на усмотрение клиента, если в счете указано "услуги включены", 10-15% если нет.

Услуги гидов – по желанию, если экскурсия очень понравилось, можно оставить 5 фунтов стерлингов за полдня и 10 фунтов стерлингов за полный день.

В отелях – не предусмотрено, но за хорошее обслуживание можно оставить около 3 фунтов стерлингов в день, помещенные в конверт с четкой пометкой "Уборка номеров".

2. Франция. В местных ресторанах по закону 15%-ю плату за обслуживание включены в чек, а официантам платят прожиточный минимум, поэтому чаевые не обязательны. Однако небольшая похвала за хорошее обслуживание – обычно округление счета до ближайшего евро – не редкость.

Кофе – ничего за напитки за стойкой или на вынос, округлять до ближайшего евро, если сидеть в заведении.

Еда – включено в счет, но в случае хорошего обслуживания приветствуются дополнительные поощрения.

Услуги гидов – от 2 до 5 евро за полный день работы.

В отелях – обслуживающий персонал отелей во Франции обычно получает прожиточный минимум с доплатами, но можно оставить от 2 до 4 евро за ночь с запиской.

3. Испания. Некоторые рестораны в Испании включают в счет 10%-ю плату за обслуживание, обозначаемую как servicio incluido, но это не является универсальным. Как отмечает Kirker Holidays, поскольку гостеприимство и обслуживание являются "почитаемой и хорошо оплачиваемой профессией" в Испании, туристы меньше вынуждены платить дополнительные деньги. В целом приемлема сумма от 5 до 10% от суммы счета, при этом чаевые стоит давать наличными, поскольку в платежных терминалах редко предусмотрена возможность чаевых.

Кофе – ничего за напитки на вынос, 10% если вы сидите в заведении.

– ничего за напитки на вынос, 10% если вы сидите в заведении. Еда – чаевые не обязательны, если в счете написано servicio incluido, если не написано, принято оставлять около 10% от суммы.

– чаевые не обязательны, если в счете написано servicio incluido, если не написано, принято оставлять около 10% от суммы. Услуги гидов – от 5 до 10 евро за полдня работы.

В отелях – нет необходимости давать чаевые, но вы можете оставить от 1 до 4 евро за каждую ночь вашего пребывания с пометкой.

4. Италия. Здесь скромные чаевые являются стандартной практикой – достаточно округлить счет в ресторане на несколько евро, если в счете не включено servizio. Специальный туроператор Audley Travel рекомендует путешественникам давать чаевые в размере 10% в ресторанах, от 2 до 5 евро для курьеров и водителей такси (до 15 евро за полный день поездки на такси) и от 20 до 40 евро для гидов, в зависимости от продолжительности и размера группы. При этом писательница Кристина Маркони, живущая в Милане, говорит, что северные итальянцы, как правило, дают чаевые меньше, чем южане, и что в крупных городах терминалы для карт предлагают стандартные 10%-е чаевые, "поскольку итальянцы больше не носят с собой монеты". Не оставление чаевые, по ее словам, "расцениваются как пренебрежение". При этом coperto, которую часто включают в чеки итальянских ресторанов в качестве платы за сервировку, хлеб и оливки без заказа, не равняется оплате за обслуживание.

Кофе – ничего за напитки на вынос, небольшая сдача или 10% если вы сидите в заведении.

Еда – ничего, если в счете есть надпись servizio incluso, означающая уже добавленные 10% за обслуживание, если ее нет, то можно оставить около 10%.

Услуги гидов – от 15 до 20 евро за тур на полдня на пару/семью и от 20 до 40 евро за полный день.

В отелях – от 1 до 4 евро за каждую ночь вашего пребывания.

5. Греция. Чаевые здесь не являются сильной традицией, местные жители дают их лишь в небольших количествах. Культура чаевых наиболее укоренилась на островах с большим потоком туристов, таких как Миконос, Крит и Санторини. Там округление счетов до ближайших 5 или 10 евро за хорошее обслуживание является нормой.

Кофе – до 10% если вы сидите в заведении.

Еда – около 10%, если иное не указано в счете.

Услуги гидов – от 20 до 40 евро для групповых и частных туров.

В отелях – от 1 до 2 евро за каждую ночь вашего пребывания.

6. Германия. Британский академик Вишал Вора, живующий в Берлине, говорит, что, как и Великобритания, Германия после Covid практически полностью перешла к использованию карт для оплаты. Она также перешла от "культуры округления" Trinkgeld в виде мелочи к устройствам для чтения карт, предлагающим надбавки до 20% в барах, ресторанах и фургонах с едой. В неформальных заведениях, где можно поесть и выпить, на прилавке часто есть банка-копилка Sparschwein, в которую при желании можно бросить несколько монет.

Кофе – от 10 до 20% на карточном терминале не является обязательным.

Еда – добавление 10% к оплате картой стало новой нормой, но не является обязательным.

Услуги гидов – от 5 до 10 евро на человека за "бесплатные туры" (тенденция, когда молодые местные жители берут вас на экскурсию по своему городу за чаевые).

В отелях – от 2 до 5 евро за каждую ночь вашего пребывания.

7. Хорватия. Audley Travel описывает хорватскую культуру чаевых как "непринужденную": около 10% в ресторанах, в кафе и около 5 евро носильщикам покажут вас как хорошего гостя. Гид из Дубровника Сандра Миловчевич говорит: "Если вам понравилось, оставьте чаевые, и вы получите хорватскую улыбку. Если нет, не делайте этого".

Кофе – округления до ближайшего евро будет достаточно.

Еда – 10% считается знаком признательности, но не ожидается.

Услуги гидов – частному гиду можно оставить чаевые от 15 до 20 евро за тур на полдня и от 20 до 25 евро за тур на целый день, для общих групповых туров около 5 евро за человека вполне достаточно.

В отелях – от 2 до 4 евро за каждую ночь вашего пребывания.

8. Турция. Плата за обслуживание (servis) в размере около 15% часто включается в чеки в отелях и ресторанах, хотя счета сложно расшифровать, и эта плата не является обязательной. Kuver – это плата, которая обычно относится к хлебу, оливкам, соусам или воде, которые приносятся на столы ресторана без заказа. Если у вас есть сомнения, запросите счет. Парикмахерам и официантам принято оставлять 10-15%, а стоимость такси округлять. При посещении хаммама, советуют Intrepid Travel, принято оставлять персоналу чаевые в размере около 15%. Лучше всего давать чаевые наличными.

Кофе – округлите счет, если вы сидите в заведении.

Еда – если в счет не включена графа servis, то 10% обычно достаточно.

Услуги гидов – от 50 до 100 лир (от 1,5 до 3 евоо) за человека в день.

В отелях – от 5 до 10 лир приветствуется, но не ожидается.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты предупредили, как рестораны "разводят" туристов на чаевых.

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