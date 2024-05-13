Примадонна поехала на отдых без мужа.

Известную российскую певицу Аллу Пугачеву, которая осудила полномасштабное российское вторжение в Украину, заметили в компании миллиардера на Кипре.

В сети распространили фотографию, на которой Алла Пугачева провела время в компании друзей. А также с известным российским миллиардером Олегом Тиньковым, который признан "иностранным агентом" в стране-агрессоре.

На фото заметно, что примадонна не накрашена и без прически. В дополнение, мужа певицы - юмориста Максима Галкина - в ресторане не было. Вероятно, артистка поехала на Кипр без него.

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К слову, Олег Тиньков - предприниматель и основатель "Тинькофф банка". Бизнесмен вошел в список самых богатых людей мира. В начале полномасштабного вторжения миллиардер осудил захватническую политику Кремля. В феврале 2024 года Минюст РФ внес Тинькова в список "иноагентов". Много лет Олег не живет в России.

Позиция Аллы Пугачевой относительно войны в Украине

Максима Галкина, кстати, также признали "иноагентом" в России. Алла Пугачева поддержала позицию мужа и осудила полномасштабное вторжение России в Украину. Она выступила против правления российского диктатора. Кроме того, певица просила, чтобы ее также включили в список "иноагентов". Звездные супруги вместе с детьми эмигрировали в Израиль, где проживают и сейчас.

Напомним, ранее Максим Галкин отреагировал на высказывание Гордона о Пугачевой. Шоумен даже заговорил на украинском из-за слов журналиста.

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