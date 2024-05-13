После того, как в российском Белгороде в результате неизвестного взрыва обвалился подъезд многоэтажки, российские местные власти, российское Минобороны и российские пропагандисты начали обвинять в этом Украину.

Однако в пабликах опубликовали немало фото и видео с места происшествия. И, судя по тем видео, которые я видел, и имеющейся у меня информации, думаю, что причиной обвала многоэтажки в Белгороде, стала неудачная работа российских систем противовоздушной обороны, зенитно-ракетных комплексов. Они даже ничего не сбили в этот момент, просто ракета отклонилась от курса и попала в жилой дом.

Интересно, что официальная российская версия не отрицает, что это была работа ПВО. Видео дня

Но хотя они отмечают, что это была работа по ракетам, я думаю, что никаких ракет там не было. Еще один момент - в отчете врага упоминается ТРК "Точка-У". Однако сами же россияне давно писали, что у Украины ТРК "Точка-У" нет, мол, они закончились, потому что РФ уничтожила их производство и ремонтные возможности. Поэтому откуда такая версия их Минобороны - непонятно. Наших ракет там в тот момент не было, но ПВО работала, потому что Украина применяет дроны, что не является секретом. Вероятно, противник пытался их сбивать. Но произошла такая вот проблема.

Стоит также вспомнить, что в Белгородской области это не первый раз, когда Россия применяла ЗРК С-300, однако, запуская цели по Харькову, они не долетали до него. Или были случаи, когда РФ применяла управляемые авиабомбы с самолетов Су, но эти КАБы тоже не достигали Харьковщины, а падали на территории Белгородской области. То есть, такие случаи довольно распространены. Итак, я думаю, что и в данной ситуации произошло то, что в РФ называют "нештатный сход боеприпаса". Соответственно, им они и поразили жилой дом.

Такие ситуации будут повторяться.

Уже на следующий день после инцидента с многоэтажкой в Белгороде, 13 мая КАБ упал под Белгородом. И, кстати, упал он недалеко от жилого дома, в районе дороги. То есть, это не впервые и, очевидно, не в последний раз.

Почему так случается? Есть ряд причин.

Во-первых, серьезное влияние на пилотов, они постоянно летают в условиях нагрузки. Поэтому, порой, такие ситуации могут быть ошибкой пилотов.

Во-вторых, это может быть связано с техническим состоянием самих самолетов, которые также постоянно работают в условиях серьезных нагрузок, что логично во время войны.

В-третьих, причиной может быть плохое качество, собственно, самих боеприпасов, которые из-за такого своего состояния не долетают до целей или происходит отклонение от курса, или они вообще взрываются...

Несмотря на определенные мнения относительно того, что ситуация в Белгороде является одним из поводов атаковать Харьковщину, эти события не имеют ничего общего. Планы россиян продвигаться на том направлении не зависят от Белгорода. Решение о наступлении на Харьковскую область было принято еще раньше, и оно реализуется. Каких-то дополнительных оснований и аргументов россиянам для этого не нужно. Но стоит учитывать, что российская пропаганда может использовать и интерпретировать любой факт так, как ей это нужно.

Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований