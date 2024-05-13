Все штурмовое подразделение россиян было разбито, цели по прорыву не достигнуты, заявили в бригаде.

Третья штурмовая бригада показала, как уничтожили колонну техники и пехоту российской армии, которая пыталась совершить прорыв в Харьковской области.

"Три единицы техники уничтожены безвозвратно и еще четыре поражены. Противник разбегался по посадкам, но часть личного состава нашли и зачистили - минус к взводу русской пехоты, кроме экипажей. Все штурмовое подразделение врага было разбито, а цели противника по прорыву на участке фронта не достигнуты", - сообщили в бригаде.

Колонна техники и пехота РФ разбита под Харьковом - видео

Сообщается, что силы подразделений Третьей штурмовой бригады и смежных 66-й ОМБр, 77-й бригады ДШВ с треском уничтожили танки-черепахи и БПМ-2 противника - оккупантов разбили стаями ударных дронов и бригадной артиллерией.

Отдельно указывается, что работа выполнена бойцами Батальона беспилотных систем, пилотами 1-го мехбата, арты 2-го САДн и разведподразделения Третьей штурмовой.

Наступление в Харьковской области - потери России

Напомним, ранее сообщалось, что Третья штурмовая бригада переброшена в Харьковскую область и занимает рубежи обороны, уверенно отбивая накаты и разбирая технику российских войск.

Как сообщили в бригаде, в частности, бойцы сожгли вражескую САУ "Нона" и ликвидировали роту оккупантов на указанном направлении. Неделя боев в зоне ответственности бригады стоила армии РФ: 189 - "трехсотых", 43 - "двухсотых".

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