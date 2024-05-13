Погода испортилась из-за антициклона.

Украинский гидрометеорологический центр показал график температуры воздуха на ближайшие 5 суток для Киевщины. Из-за антициклона на этой неделе солнца почти не будет, дни будут облачными, заявляет ведомство.

В то же время осадков синоптики также не прогнозируют. Кратковременные дожди возможны только к концу недели, 18 мая. Погода с 13-18 мая будет такой:

Украинский гидрометцентр прокомментировал:

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"Температура существенно не изменится, однако есть тенденция к ее повышению. Ночью 6-10°, днем 15-17°. Ближайшей ночью сохранятся по области заморозки на поверхности почвы".

В Украину принесло антициклон из Балтии

На выходных Укргидрометцентр предупреждал, что на Украину с Балтийского моря движется очередной антициклон. Речь идет о слабовыраженном атмосферном давлении, способном принести легкие весенние дожди, утверждали синоптики.

Они говорили, что несильные ливни начнутся с 13 мая. Напомним, что на прошлой неделе в Украине также бушевал антициклон Thomas.

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