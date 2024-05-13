База размещена на горе Ай-Петри.

Утром 13 мая во временно оккупированном Крыму атаковали российскую военную базу ПВО (в/ч 85683) на горе Ай-Петри, погиб командир войсковой части, пишет Telegram-канал ASTRA со ссылкой на источники в экстренных службах.

Сообщается, что прилетело несколько ракет (предположительно, Storm Shadow).

"В результате попадания ракет территория в/ч получила повреждения, погиб командир в/ч 85683 Александр Кулаков и еще один военнослужащий. Также есть раненые, их количество уточняется", - говорится в сообщении. Видео дня

Отмечается, на горе находится "секретная" военная база ПВО 3-го радиотехнического полка ВС РФ. В советские годы на вершине горы Ай-Петри был создан Радиотехнический центр дальней разведки и наведения войск ПВО. Под куполами скрываются радиолокационные комплексы. Тут же обустроен военный городок для тех, кто обслуживает эти объекты.

Кроме того, указывается, что 3-й радиотехнический полк - воинское формирование в составе радиотехнических войск ВКС РФ. Сформирован в 2014 году после аннексии Крыма Российской Федерацией на базе 40-й радиотехнической бригады Воздушных сил Украины. Штаб находится в городе Севастополь.

До оккупации Крыма здесь находился украинский радиочастотный батальон, где несли службу радиолокационные комплексы советского производства "Оборона", "Алтай" и "Граница-М", а также украинские 36ДС-6.

Способна ли Украина разрушить Крымский мост

Украина знает, куда надо бить, чтобы повредить Керченский (Крымский) мост, однако сделать это надо в правильный момент, заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш.

По его словам, новость о передаче Украине американских ракет ATACMS, которые смогут достичь моста, вызвала истерику у россиян. Так что, уничтожение конструкции ослабило бы способности российских захватчиков на полуострове, а также деморализовало бы их.

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