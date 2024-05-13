Германия не изменила своей позиции по этому вопросу.

В Германии прокомментировали возможность создания бесполетной зоны над Украиной, которую мог бы ввести Североатлантический альянс.

Как сообщает The Guardian, представитель правительства страны заявил, что ранее Германия отвергла идею создания бесполетной зоны над Украиной, и не изменила своей предыдущей позиции, несмотря на недавние внутренние призывы к такому шагу со стороны ряда немецких законодателей.

"Мы отвергли это предложение. Мы отвергли это раньше, и я думаю, что то же самое касается и различных призывов, которые звучат сейчас", - заявил представитель немецкого правительства.

Видео дня

Ранее сообщалось, что немецкие политики предложили привлечь системы ПВО стран НАТО, размещенные на восточных границах Альянса, для защиты западных регионов Украины от российских беспилотников. В частности, это могли бы сделать Польша и Румыния.

Можно ли закрыть небо над Украиной

Ранее в Воздушных силах Украины отмечали, что технически у Польши есть возможность закрыть часть неба над Украиной. Это позволило бы Украине использовать станции и пусковые установки, которые находятся для прикрытия гражданских объектов на западе и переместить их на другие направления.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал потребность в помощи союзников закрыть небо Украины, отметив, что объединение для защиты Израиля продемонстрировало реальный эффект.

Вас также могут заинтересовать новости: