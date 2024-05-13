Скорее всего, в дом прилетело где-то между вторым и третьим этажом, говорит Катков.

В воскресенье, 12 мая 2024 года, в российском Белгороде произошло обрушение части многоэтажки. РФ традиционно обвинила во всем Украину, однако факты говорят о том, что ответственность за это лежит именно на стране-агрессоре.

Об этом рассказал в эфире "Эспрессо" главный редактор Defence Express Олег Катков. Он обратил внимание на видео, на котором зафиксирован сам момент взрыва.

"Для удобства разделим момент взрыва и будем рассматривать видео со стороны Харькова и Воронежа. Сам момент взрыва был зафиксирован на камеру именно со стороны Харькова. Впрочем, потом появились кадры с другой стороны – со стороны Воронежа. И ситуация стала на свои места. Важно отметить, что на первых кадрах с Харьковской стороны есть провал, нет секции дома, но все окна целы. На довольно же редких кадрах взрыва в доме со стороны Воронежа гораздо большие повреждения. Там выбиты окна, повреждены гаражи и изуродована дорога. Итак, взрыв в доме был со стороны Воронежа", – отметил Катков.

Видео дня

По словам эксперта, скорее всего, прилет был между вторым и третьим этажом дома. На это указывают стоп-кадры с видео взрыва.

"Самой воронки же нет. То, что это не была баллистическая ракета доказывает тот факт, что в доме целая крыша. Что именно прилетело – пока что неизвестно. Россияне нашли обломки, которые вроде бы похожи на ракету С-300 или С-400. Думаю, что нам не удастся узнать, что именно прилетело по дому в Белгороде. Однако, то что обстрел осуществила армия РФ – 100% факт. Других вариантов просто нет", – резюмировал Олег Катков.

Удар по дому в Белгороде

Утром 12 мая в российском Белгороде обрушилась часть многоэтажного дома. Российские власти сообщили, что погибли 15 человек.

Эксперты выдвигали разные версии случившегося. Военный обозреватель Tendar считал, что дом взорвали. По его словам, взрыв был внутри дома.

В то же время международная группа OSINT-аналитиков Conflict Intelligence Team (CIT) пришла к выводу, что дом был разрушен из-за прилета российского боеприпаса. Отмечалось, что попадание произошло с северо-востока – со стороны РФ, и это четко видно на снимках, на которых зафиксирован поврежденный дом.

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