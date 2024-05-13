Военные записали сообщение по состоянию на 16:00.

Армия России пытается отвоевать в Харьковской области город Волчанск: Вооруженные силы Украины говорят, что по состоянию на 16:00 город контролирует Украина.

Об этом заявил вечером 13 мая бригадный генерал юстиции Сергей "Марсель" Мельник. Соответствующий ролик военные опубликовали в социальных сетях. В нем говорится: