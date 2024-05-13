Армия России пытается отвоевать в Харьковской области город Волчанск: Вооруженные силы Украины говорят, что по состоянию на 16:00 город контролирует Украина.
Об этом заявил вечером 13 мая бригадный генерал юстиции Сергей "Марсель" Мельник. Соответствующий ролик военные опубликовали в социальных сетях. В нем говорится:
"Сегодня 13 мая 2024 года, 16 часов, находимся в городе Волчанске. Вот церковь, все видим. Город Волчанск сегодня находится под контролем Вооруженных сил Украины. Ситуация стабильная, контролируемая, поэтому все в порядке, не переживайте. Верьте в Вооруженные силы!".Видео дня