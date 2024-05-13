В частности, бойцы сожгли вражескую САУ "Нона" и ликвидировали целую роту оккупантов.

Третья штурмовая бригада (3 ОШБр) занимает рубежи обороны в Харьковской области, уверенно отбивая накаты и разбирая технику российских войск.

Как сообщили в бригаде, в частности, бойцы сожгли вражескую САУ "Нона" и ликвидировали роту оккупантов на указанном направлении.

Неделя боев в зоне ответственности бригады стоила армии РФ: 189 - "трехсотых", 43 - "двухсотых".

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"В металлолом преобразована установка 2С9 "Нона", которой оккупанты поддерживали наступление своей пехоты, а также вражеский БМП-2, БТР, танк и спецтехника", - отметили в бригаде.

Потери России в Украине - данные Генштаба ВСУ

Напомним, за сутки общие потери России в Украине стали абсолютно рекордными - украинским воинам удалось "отминусовать" 1 740 противников. Сообщалось, что по состоянию на понедельник, 13 мая, противник потерял 484 030 захватчиков.

Кроме того, уничтожен 31 танк оккупантов, 42 боевых бронированных машины, 15 артиллерийских систем, 4 реактивные системы залпового огня.

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