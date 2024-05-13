Более-менее теплеть начнет только с пятницы.

До конца недели в Украине сохранится холодная неустойчивая погода с заморозками в некоторых областях, местами с кратковременными дождями и сильными порывами ветра. По прогнозам синоптика Игоря Кибальчича, на территорию страны продолжит поступать холодный воздух из арктических регионов Европы. Ожидается, что среднесуточная температура воздуха на этой неделе окажется ниже нормы на 5-10 °C. Постепенное повышение температуры ожидается лишь с 17 мая.

Погода 13 мая

Сегодня, по данным синоптика, днем в большинстве областей, кроме западной части, пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха ночью +1...+6 °С, в северных и западных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-3 °С. Днем воздух прогреется до +11...+16 °С.

Погода 14 мая

Во вторник небольшие, временами умеренные дожди, грозы ожидаются лишь в юго-восточной части Украины, днем местами в северных областях. В остальных регионах без существенных осадков. Температура воздуха ночью +2...+7 °С, на поверхности почвы местами заморозки 0...-3 °С, днем +11...+16 °С.

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Погода 15 мая

В этот день ночью в юго-восточной части Украины, днем в большинстве областей, за исключением крайнего запада пройдут дожди, местами с грозами. Температура воздуха особо не будет отличаться от предыдущего дня: ночью +2...+7 °С, в западных и северных областях на поверхности почвы местами заморозки 0...-3 °С; днем +11...+16 °С.

Погода 16 мая

В четверг на Левобережье Украины сохранится неустойчивая погода с периодическими дождями, местами в сопровождении гроз. Днем осадки также ожидаются в северных и большинстве центральных областей. Температура воздуха ночью +2...+7 °С, в западных областях на поверхности почвы местами заморозки 0...-3 °С, днем +12...+17 °С, на Закарпатье до +21 °С.

Погода 17 мая

В пятницу кратковременные дожди ожидаются только ночью на крайнем востоке, днем местами на Левобережье страны и на Закарпатье, в остальных регионах без осадков. Начинает постепенно теплеть - температура воздуха ночью +3...+8 °С, днем +16...+21 °С.

Погода 18 мая

В западных, северных и Одесской областях пройдут дожди, на остальной территории страны без существенных осадков. Температура воздуха ночью +5...+10 °С, днем +16...+21 °С, в западных областях местами +12...+17 °С.

Погода 19 мая

Кратковременные дожди с грозами ожидаются только в северных и восточных областях. Этот день уже можно назвать действительно теплым - температура воздуха ночью составит +7...+12 °С, днем +18...+23 °С.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 14 мая самым холодным регионом окажется юг страны, где температура днем составит всего +10...+14 градусов, также здесь ожидаются дожди. Теплее всего будет на западе Украины, +15...+22 градуса, на востоке также достаточно тепло, +13...+17 градусов. В центральных областях ожидается +12...+15 градусов, а на севере +11...+14 градусов.

Ночью холодно - температура составит всего +3...+7 градусов, а на севере, западе и в центре местами возможны заморозки.

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