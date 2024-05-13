Балерина похвасталась первыми достижениями девочки.

Известная украинская балерина, прима Национального театра оперы и балета Екатерина Кухар рассказала о необычном увлечении ее 9-летней дочери Анастасии.

В своем Instagram балерина опубликовала, на котором видно, что девочка занимается конным спортом. Это занятие стало хобби Анастасии. Дочь Кухар не просто ездит верхом. Она достигла уже немалых результатов в конном спорте и поэтому совмещает его с экстремальными трюками.

На лошади девочка стояла в полный рост, поворачивалась спиной, не держалась за уздечку и приседала на животное, когда оно двигалось. Выполнение трюков контролирует тренер, ведь эти занятия довольно опасны.

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"Моя экстремалка нашла себе новое увлечение", - подписала видео Екатерина Кухар.

К слову, Анастасия родилась в браке Кухар с артистом балета Александром Стояновым. А также балерина воспитывает старшего сына Тимура от первого брака.

Напомним, ранее Екатерина Кухар прямо на сцене получила серьезную травму. Балерина со слезами на глазах рассказала, что произошло.

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