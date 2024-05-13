Будущая операционная система позволить iPhone расшифровывать и резюмировать голосовые записи.

Релиз бета-версии iOS 18 состоится уже в июне, а широкой аудитории она будет доступна в сентябре. Будущую операционную систему для iPhone называют чуть ли не самой крупной в истории, а все потому, что Apple собирается привнести в свои смартфоны функции, основанные на ИИ.

Свежий инсайд раскрыл, что нового появится в iPhone в 2024-м. iOS 18 получит два больших нововведения, связанные с расшифровкой голоса. Ожидается, что они значительно преобразят работу приложений "Заметки" и "Диктофон".

С помощью этой новой функции пользователи смогут быстро расшифровывать аудиозаписи и превращать их в текстовые заметки. Другой особенностью является резюмирование с помощью искусственного интеллекта и выделение важных моментов из аудиозаписей. Аналогичный функционал уже предлагает Samsung в своем Galaxy AI.

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Отмечается, что возможность записывать встречи, лекции и т.д уже является удобной функцией iPhone, но возможность легко посмотреть расшифровку и краткое изложение этих записей будет невероятно важной опцией. Фактически, пользователи iPhone смогут меньше печатать на клавиатуре, заменив набор текста диктофонными записями.

По мере приближения конференции WWDC 2024 утечки о функциях ИИ, которые появятся в iOS 18, становятся все более частыми. В ранних сообщения упоминалась "поумневшая" Siri, а Apple якобы уже достигла договоренности с OpenAI по внедрению ChatGPT в iPhone.

Помимо ИИ-функионала, одним из главных нововведений iOS 18 станет гибкая настройка рабочего стола. Пользователям разрешат настраивать рабочий стол как им угодно, прямо как на Android. Например, можно будет свободно менять расположение значков.

По последним данным, iOS 18 будет совместима с теми же моделями iPhone, что и iOS 17. При этом отмечается, что большая часть новых "фишек" будет задействована эксклюзивно в новеньких iPhone 16.

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