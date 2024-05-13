Судья Броварского горрайонного суда Киевской области Александр Скрипка назначил подозреваемому неоправданно малую сумму залога.

Известный криминальный авторитет Виктор Журавель (Виха), которого задержали в Броварах за нападение на полицейских, вышел под залог.

Как пишут "Факты", 10 мая 2024 года прокуратура во время судебного заседания по избранию меры пресечения Журавлю настаивала на содержании под стражей на время следствия без права внести залог. Но для судьи Броварского горрайонного суда Киевской области Александра Скрипки ни один из аргументов прокуроров не показался серьезным. После шести часов заседания он таки решил, что содержание под стражей без залога – это слишком строго для скандального уголовника. Поэтому суд назначил ему два месяца под стражей – до 8 июля. При этом размер залога составил лишь 242 тысячи гривен.

Как сообщил источник издания в прокуратуре, такая сумма залога шокировала всех, ведь подозреваемый имеет возможность внести ее сразу. А в том, что Виктор Журавель может препятствовать следствию и давить на свидетелей, сомнений у правоохранителей нет.

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Такое решение судьи вызвало немалое возмущение в соцсетях. Пользователи спрашивают, суд точно "Броварской или, может, Барышевский????". Другие пишут, что для "оружейного барона" такая сумма слишком мизерная, что это "сюр и можно сразу и судью сажать" и что "деньги решают все".

В то же время издание отмечает, что судья Александр Скрипка, который вынес это скандальное решение, ранее работал в Житомирском райсуде, но несколько лет назад был переведен в Бровары приказом Высшего совета правосудия от 3 июня 2021 года.

При этом "Слідство.інфо" отмечало, что судья Житомирского райсуда и кандидат в Высший антикоррупционный суд Александр Скрипка не указал ни одного жилья вблизи места работы. Очевидно, чтобы добраться до работы, судья ежедневно преодолевает почти двести километров, ведь единственным задекларированным жильем, которое принадлежит мужчине, является дом в селе на Киевщине, пишут журналисты "Фактов".

Так, согласно декларации, судья живет вместе с женой, тремя детьми и родителями. Скрипка задекларировал сразу два жилых дома в селе Рогозов Киевской области, которые записаны на его отца и мать. Также семья судьи владеет земельными участками общей площадью около 17 гектаров и зернохранилищем на почти 400 квадратных метров. Его жена Татьяна Скрипка работает в исполкоме Бориспольского городского совета и является старостой Рогозовской общины.

При этом ранее "Стопкор" также писал, что в апреле 2023 года Александр Скрипка принял три решения подряд в пользу пророссийских скандальных "песчаных" дельцов.

Напомним, до этого броварской криминальный авторитет Виктор Журавель был замешан и в других громких делах – от стрельбы посреди жилого квартала до нелегальной продажи оружия.