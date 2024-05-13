В то же время, абсолютное большинство украинцев за рубежом верят в победу Украины.

51% украинских беженцев за рубежом считают, что Украина должна вступить в НАТО, но с гарантиями безопасности, которые распространяются только на подконтрольные Киеву территории, говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии.

Кроме вступления в НАТО, в этом вопросе также было мнение о том, что освобождение ныне оккупированных территорий должно быть отложено на будущее. Соответственно, 51% одобрительно ответил на такие решения. Еще 33% опрошенных не поддержали его, а 16% - не определились.

Во время опроса, людям задавали и другой вопрос - кто, по их мнению, победит в войне - Украина или Россия. 40% убеждены в победе Украины, столько же считают, что скорее победит Украина, а не РФ. Зато о победе Москвы уверен лишь 1% опрошенных, а тех, кто считает, что скорее победит Россия - 5%.

Видео дня

Опрос проводился с 20 по 26 апреля методом онлайн-интервью. В нем принял участие 801 человек в возрасте от 18 лет, проживающих в Германии, Польше и Чехии.

Вступление Украины в НАТО: последние новости

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине не стоит ждать приглашения в Альянс во время июльского саммита в Вашингтоне.

По словам Генсека, хотя все страны НАТО согласны принять Украину в альянс в отдаленной перспективе, не все согласны предоставить приглашение уже сейчас. Так ключевая проблема в этом вопросе заключается в том, что для приглашения Украины в Альянс недостаточно простого большинства голосов среди стран-членов.

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