Отмечается, что бойцы "Азова" культивируют решимость в бою и чувство самопожертвования.

Спустя год после осады Мариуполя 12-я бригада специального назначения "Азов" вернулась в бой на Донбассе. Ее численность планируется увеличить с 1500 до 7000 человек, пишет Le Monde.

Отмечается, что набор в подобные добровольческие отряды, основанные на националистических движениях, зачастую оказывается более успешным, чем традиционная мобилизация.

"Их героизм в Мариуполе был источником вдохновения", - признался артиллерист "Бульба", который до пополнения рядов "Азова" изучал информатику в Виннице. Видео дня

Другой боец "Ракун" - бывший продавец детских книг в Днепре - добавил, что лично его в "Азове" привлекло прежде всего профессионализм, дисциплина и то, что командиры заботятся о своих солдатах: "Азов" - это семья с очень строгими родителями"

Указывается, что бойцы "Азова" культивируют решимость в бою и чувство самопожертвования.

По данным украинского источника, подразделение уже потеряло около 400 человек убитыми, к этой цифре следует добавить раненых и около 1000 пленных бойцов в России.

"Мы знаем, что наша жизнь будет короткой, но яркой", - заявил, вернувшись на фронт в июне 2023 года, лейтенант Илья Самойленко, потерявший в бою левую руку и правый глаз, а также переживший осаду Мариуполя и плен в России.

Подполковник Арсен Дмитрик ("Лемко") сейчас руководит кризисными ситуациями на Лиманском фронте. Наряду с опытными офицерами он постепенно интегрирует в бригаду новых добровольцев.

"Наши волонтеры очень молодые, 18-20 лет. Мы питаемся их энергией. Наш единственный критерий набора - мотивация. Мотивированный солдат может научиться всему", - сказал он.

По его словам, политика осталась позади, когда они стали частью ВСУ, и больше не играет роли в облике "Азова", хотя он и не отрицает своих националистических идей.

"Азов" - это семья, цель которой - спасти Украину как Родину, сохранить наш народ, наши традиции и нашу культуру. История "Азова" - это большая книга, в которой есть разные главы. От отряда людей в черном до защитников Мариуполя мы становились лучше с каждой главой, и сегодня мы лидируем в развитии украинской армии благодаря нашему набору кадров, профессионализму и адаптации к стандартам НАТО".

Боец заявил, что он "абсолютно уверен, что эта война закончится победой Украины".

Напомним, ранее сообщалось, что полк "Азов" сейчас сражается на передовой в Серебрянском лесу под Лиманом. Он был исключен из последнего пакета военной помощи США из-за обвинений в связях с неонацизмом. Также бойцы подразделения не допускаются к обучению с силами НАТО в Европе.

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