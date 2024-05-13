Юлиан Рёпке продемонстрировал свои карты по продвижению армии России на Харьковщине.

Аналитик Bild показал движение армии России на Харьковщине на карте, промаркировав зону поселений, которые успел оккупировать враг за последние три дня.

Как утверждает Юлиан Рёпке, его карты базируются на нескольких геолокациях и последних официальных и неофициальных сообщениях о продвижениях России в Харьковской области. Он в социальной сети X показал фото:

Видео дня

Аналитик Bild заявил, что армия РФ начала атаку в двух местах с севера:

"Российские силы атаковали Харьковскую область в двух местах с севера, захватив по меньшей мере десять сел за три дня".

Украина сменила командующего группой войск "Харьков"

Отметим, ночью 13 мая проект DeepState утверждал, что за сутки армия РФ оккупировала еще три поселка в Харьковской области. Речь шла о поселке Мороховец, Олейниково и Зеленое. Как известно, Россия начала наземный штурм на границе Харьковщины 10 мая. Как уточнял вчера представитель ГУР Андрей Юсов, разведка предупреждала командование Украины о планах врага.

Сегодня, на фоне продвижения оккупантов на Харьковщине, в Украине сменили командующего оперативно-тактической группировки войск (ОТУВ) "Харьков". Вместо Андрея Грицкова на эту должность назначили Михаила Драпатого.

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