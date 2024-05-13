Это создает огромные риски, вплоть до потери контроля над системами ИИ в принципе.

Исследователи Массачусетского технологического института опубликовали исследование, посвященное "лживому ИИ". Оказывается, некоторые системы искусственного интеллекта уже научились обманывать людей, в том числе те из них, что были обучены оставаться честными.

Исследователи обнаружили, что эти системы искусственного интеллекта могут выполнять такие задачи, как обманывать игроков в онлайн-играх или обходить CAPTCHA (проверки "Я не робот"). Эти, казалось бы, тривиальные примеры могут иметь серьезные последствия в реальной жизни.

Самым ярким примером стал алгоритм Cicero компании Meta, который обучили настольной игре "Дипломатия". В ней пользователь должен создавать альянсы для завоевания мира. Алгоритм, будучи запрограммированным быть честным и полезным, стал "мастером обмана", нарушая договоренности, чтобы выиграть.

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Другой пример касается GPT-4, которая, выдавая себя за человека, имеющего проблемы со зрением, нанимала людей для обхода CAPTCHA от своего имени. Таких примеров в свежем исследовании – десятки, и все они отображают способности различных ИИ к обману.

Исследование подчеркивает необходимость обучения ИИ честности. В отличие от традиционного ПО, системы ИИ с глубоким обучением "развиваются" в процессе, похожем на селекцию, и могут со временем изменить поведение. Это создает риски мошенничества, фальсификации и в широком смысле – потери контроля над системами ИИ в принципе.

Как писал УНИАН, в марте этого года ЕС принял первый в мире закон об искусственном интеллекте. Документ должен упорядочить использование этой технологии с учетом реальных и потенциальных рисков, а также задаст законодательный тренд в мире.

В то же время компания OpenAI, создавшая ChatGPT и DALL-E, обсуждает возможность одобрения генерации взрослого контента в своих продуктах. Оба сервиса известны своей цензурой – попросите их создать что-нибудь для взрослых, и они откажутся.

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