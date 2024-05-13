Елена Зеленская поразила стильной вышиванкой во время рабочей поездки в Сербию

Первая леди Украины примерила рубашку от украинского бренда.

Первая леди Украины Елена Зеленская приехала с рабочим визитом в Сербию. Главной целью поездки является конференция о ментальном здоровье. Супруга президента выглядела потрясающе в одежде с украинской символикой.

В рамках визита Елена Зеленская встретилась с женой президента Сербии Александра Вучича - Тамарой Вучич. Они открыли полочку с украинскими книгами в библиотеке Белграда. Ее целью является популяризация и широкое знакомство иностранцев с украинской литературой и историей.

Также Зеленская вместе с украинской делегацией открыли украинский аудиогид в Белградской крепости. Он стал 84 среди мировых памятников, которые имеют украинские аудиогиды.

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"Рада, что теперь и это древнее место с героической историей сможет рассказать о себе на украинском, в частности о возможности и неизбежности восстановления после разрушений. И о том, что на всех местах сражений когда-то вырастут прекрасные парки - для утешения и памяти своих свободных народов", - указала первая леди.

В Белграде Зеленская выглядела невероятно красиво. Она выбрала белую вышиванку от украинского бренда. Рубашка вышита белыми нитками. Эта модель была представлена специально ко Дню вышиванки.

Минималистичную рубашку с украинской символикой первая леди дополнила классическими черными брюками. Ее образ был достаточно строгим, но нежная цепочка из жемчужин добавила изюминку. Елена, как всегда, имела минималистичный макияж, а ее волосы были собраны в пучок.

Напомним, ранее Елена Зеленская удивила новым стильным образом на встрече с герцогиней Эдинбургской.

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