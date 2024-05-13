Речь идет о северокорейских баллистических ракетах KN-23.

В России заявили о создании двух новых ракетных бригад, пишет Defense Express со ссылкой на сводные данные российского "Центра анализа стратегий и технологий" (ЦАСТ).

"Утверждается, что в декабре 2023 года в составе Восточного военного округа была вновь создана 41-я ракетная бригада, которая прошла перевооружение на полигоне Капустин Яр и стала пятнадцатой, имеющей на вооружении ОТРК "Искандер-М". Также - что в составе Ленинградского военного округа идет формирование новой ракетной бригады", - отмечается в публикации.

Аналитики предполагают, что именно 41-я ракетная бригада могла получить на вооружение северокорейские баллистические ракеты KN-23, которые уже использовались для ударов по Украине.

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"Во всяком случае, это выглядит логично, учитывая то, что в зону ответственности Восточного ВО входит также и приграничье с Северной Кореей. Кроме того, выглядит специфической оговорка о перевооружении новосозданной бригады: получается, что 41-я ракетная бригада рашистов сначала получила на вооружение один тип ОТРК, а потом перешла на другой", - пишет Defense Express.

Производство ракет в России

Напомним, согласно данным ГУР МО Украины, ракетный потенциал России и производство представляет собой:

3М22 "Циркон" - 40 ракет. Производство 10 ракет в месяц.

П-800 "Оникс" - 400 ракет. Производство - 10 в месяц.

ЗМ-14 КРМБ "Калибр" - 270. Производство 30-40 в месяц.

Х-69 - 45. Производство 1-3 в месяц.

Х-101 - количество в наличие названо не было, но производство составляет 70 ракет в месяц.

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