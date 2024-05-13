В случае "наезда" со стороны грубияна может помочь юмор, узнали журналисты.

Многие люди, которые задумываются над тем, как правильно жить в этом мире, интересуются также темой выхода из конфликтных ситуаций с наименьшими потерями.

Актуальной является тема того, как ответить грубияну правильно на неприятные слова. С такой целью можно использовать 5 топовых хитрых фраз, пишет Hack Spirit. По сведениям издания, в частности, можно сказать: "Спасибо за ваш отзыв. Я ценю ваш взгляд". Это мощная техника - ответить на грубость добротой. Таким образом можно удивить человека и заставить пересмотреть свою позицию.

Такая фраза - "Кажется, у нас разные взгляды на это, и это нормально. Давайте не будем соглашаться", может позволить сгладить острые углы даже тогда, когда позиции людей кардинально отличаются, однако нужно сотрудничать.

Видео дня

Третье выражение таково: "Звучит так, будто вы говорите... (или "я слышу..."). Попробуйте перефразировать слова, которые вам сказали. Ученые считают, что объяснение того, что вы услышали, и высказывание этого собеседнику может привести к лучшему пониманию и появлению сопереживания в разговоре.

Вот как ответить на грубость правильно - что можно еще сказать:

"Ну разве ты сегодня не солнечный лучик?" . Юмор может помочь направить разговор в другое русло;

. Юмор может помочь направить разговор в другое русло; "Я вижу, что ты расстроен, и я здесь для тебя. Но я не считаю справедливым бросаться на меня" . Иногда такие слова могут успокоить грубияна.

Интересные новости сегодня - что уже опубликовано

Ранее журналисты узнали признаки незрелой личности. Сообщалось, что, в частности, такие люди не объясняют, если с ними что-то не так, а используют сарказм, и во всем обвиняют своего партнера.

Вас также могут заинтересовать новости: