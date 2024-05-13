Им стал известный украинский военный.

Долгое время украинские зрители ждали продолжения романтического шоу "Холостяк". Однако сегодня, 13 мая, телеканал "СТБ" официально объявил, что совсем скоро будет старт нового 13 сезона проекта и назвал имя главного героя.

Уже этой осенью участницы будут бороться за сердце 28-летнего военного, ветерана и общественного деятеля Александра "Терена" Будько.

"Два года мы получали вопросы, вернется ли "Холостяк". И честно отвечали, что это произойдет тогда, когда у нас будет настоящий герой нашего времени. Ведь главный Холостяк страны - это не просто успешный мужчина, готовый строить отношения. Это всегда тот, кого украинские женщины готовы назвать идеальным для себя. Сегодня идеальный мужчина в глазах украинок - это защитник, рядом с которым чувствуешь себя в безопасности", - отмечает Instagram-страница проекта "Холостяк".

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Оказалось, что команда проекта познакомилась с Александром прошлым летом во время съемок другой программы. Тогда мужчина оставил вот такие впечатления:

"Сначала на съемочную площадку зашла его харизма, а потом уже и сам Саша. Его уверенность, самоирония, чувство юмора влюбляют с первого взгляда. Увидев в прошлом году реакцию девушек на Сашу, поняли - вот наш кандидат на нового "Холостяка". Этой осенью вместе с "Холостяком" мы сформируем национальную культуру, дружественную к ветеранам и ветеранкам. И окунемся в новую историю любви".

К слову, этой новостью поделился и ведущий шоу Григорий Решетник у себя в Instagram. Мужчина опубликовал совместное фото с Александром и призвал смотреть новый сезон. Но пока официальную дату выхода проекта на экраны он не называет.

Что известно о новом герое "Холостяка"

Александр Будько занимался спортом, дизайном и работал баристой в столице. Однако с началом полномасштабной войны пошел в ВСУ добровольцем без всякого военного опыта, чтобы защищать Украину от оккупантов.

На передовой он получил позывной "Терен". Парень участвовал в боях за Харьковскую область и успел стать командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатська Січ".

К сожалению, на фронте Александр потерял обе ноги, поэтому позже ему пришлось стать на протезы.

Напомним, ранее стало известно, что главным героем "Холостяка" в США стал 71-летний ресторатор.

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