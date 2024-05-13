Бывший сотрудник британской разведки считает, что увольнение Патрушева указывает на глубокие процессы.

Отстранение Николая Патрушева от должности секретаря Совета безопасности России является "удивительным". Об этом в интервью Sky News заявил бывший глава британской секретной разведывательной службы МІ-6 Кристофер Стил.

"Важно понимать, что он был одним из ближайших союзников Путина, бывшим главой ФСБ и так далее в течение многих лет ... и был оценен людьми как, вероятно, второй самый влиятельный человек в России после самого Путина. Я думаю, что это свидетельствует не просто о перестановках в обычном правительстве. Это действительно достаточно серьезная нестабильность в самом сердце этого режима", – отметил Стил.

По его словам, наблюдателям за Россией уже давно было "понятно", что Патрушев готовил своего сына Дмитрия, нынешнего министра сельского хозяйства, на должность преемника Путина.

Видео дня

"Я думаю, что это, как я уже сказал, очень важный шаг Путина", – добавил Стил.

Отвечая на вопрос, почему Путин отстранил Шойгу с должности министра обороны в то время, когда Россия, похоже, имеет преимущество в войне, Стил сказал, что это может указывать на что-то "гораздо более глубокое", что происходит.

"Вряд ли идеально с военной точки зрения менять министра обороны именно в то время, когда вы начинаете новое наступление. Для меня это подчеркивает, что здесь происходит что-то гораздо глубже, – пояснил он.

Эксперт также охарактеризовал переход Шойгу в Совет безопасности как "понижение в должности", но повторил, что перемещение Патрушева на неизвестную должность было "экстраординарным".

Кадровые изменения в РФ

12 мая Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны вместо Сергея Шойгу. Зато Сергей Шойгу возглавляет российское минобороны с 2012 года. Теперь Шойгу станет секретарем Совбеза РФ вместо Николая Патрушева.

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко считает, что все кадровые перемещения в России свидетельствуют о подготовке РФ к длительной войне, и ни о каких мирных переговорах речь не идет.

Вас также могут заинтересовать новости: